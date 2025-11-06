Drifttekniker
2025-11-06
Om arbetsplatsen
Vår vision är att göra Göteborg friskare.
Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.se/ Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Bli vår nya drifttekniker och bidra till ett friskare Göteborg!
Är du en driven och noggrann drifttekniker redo för nästa spännande steg i karriären? Vill du ha ett arbete som gör skillnad på riktigt, där du bidrar till invånarnas hälsa och välbefinnande varje dag? Då är det dig vi söker till denna viktiga roll som drifttekniker!
Hos oss får du chansen att arbeta med våra sim-, is- och sporthallar över hela Göteborg. Du kommer att arbeta självständigt med stort eget ansvar, men också vara en värdefull del av ett kompetent team på cirka 27 medarbetare inom enheten Drift och teknik, som bland annat består av drifttekniker, ingenjörer, snickare, murare, kundmottagare och en ambulerande funktion.
Som drifttekniker hos oss får du ett varierande och ansvarsfullt arbete där du säkerställer att våra anläggningar fungerar optimalt. Ditt huvudsakliga fokus blir drift och underhåll av elanläggningarna i våra byggnader. Du kommer bland annat att:
- Utföra felsökningar av anläggningarna och genomföra återkommande kontroller och reparationer, inklusive akuta serviceinsatser.
- Agera beställare av tjänster och material samt följa upp utförda arbeten.
- Hantera uppföljning av och säkerställa att alla myndighetskrav och säkerhetsföreskrifter följs på våra anläggningar.
- Hantera inkomna incidentrapporteringar.
- Fungera som backup och samarbetspartner till dina driftteknikerkollegor.
Du kommer att utgå från någon av våra anläggningar, men du arbetar mobilt över staden. Arbetstiden är förlagt måndag - fredag. Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning och en vidareutbildning som drift- eller fastighetstekniker. Du har även B-körkort. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med likvärdiga anläggningar såsom drift av undercentraler, ventilationsanläggningar, samt bad och simhallar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med myndighetskrav. Har du grundläggande utbildning inom elsäkerhet eller är utbildad elektriker är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser där vi bland annat ser att du är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Du utför ditt arbete utifrån din bästa förmåga, säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt, slutför arbetet i tid och följer upp resultatet. Tjänsten kräver att du har en god flexibilitet och kan växla mellan helhetssyn och detaljfrågor, samt tycker om att ställas inför nya utmaningar. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar med det till arbetsgruppen, samt vid övriga samarbeten som du har i din yrkesroll. Inom ramen för ditt uppdrag kan du även agera på egen hand utifrån vad situationer kräver. Din kommunikativa förmåga utgör också en viktig del för denna roll, där du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt och säkerställer att ditt budskap går fram.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Eftersom tjänsten innebär regelbunden kontakt med barn och ungdomar kommer rekryterande chef begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om du skulle bli aktuell för en anställning. Utdraget får inte vara äldre än ett år när det uppvisas. Via följande länk kan du beställa utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Vi vill att idrott & förening ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvalitén. Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
