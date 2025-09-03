Drifttekniker
Ludvika kommunfastigheter AB / Fastighetsskötarjobb / Ludvika Visa alla fastighetsskötarjobb i Ludvika
2025-09-03
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ludvika kommunfastigheter AB i Ludvika
Är du teknikintresserad, noggrann, strukturerad och tycker om praktiskt arbete? Då bör du läsa vidare!Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB har en gemensam organisation och tillsammans är vi 150 medarbetare som förvaltar totalt 455 000 kvm bostäder, kontor, affärslokaler samt kommunala verksamhetslokaler. Vi erbjuder en arbetsplats med trivsel och arbetsglädje.Om tjänsten
Som drifttekniker ingår du i en arbetsgrupp som har ansvar för ett antal fastigheter och dess driftsystem.
Du bör ha en känsla och intresse för värme- och ventilationssystem samt kunna läsa och förstå instruktioner och dokumentation gällande dessa. I tjänsten ingår energitillsyn, rapportering, uppföljning, analysera utfall från statistikprogram, aktivt arbeta med att sänka förbrukning samt även ha ett nära samarbete med vår energicontroller.
Beredskap- och jourtjänst samt vissa praktiska arbetsuppgifter kan förekomma, som till exempel hantering av felanmälningar, rondering, reparationer, underhållsarbeten och filterbyten.
Övriga krav
Lägst gymnasiekompetens eller annan utbildning/erfarenhet som vi anser likvärdig.
Goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift samt kunna kommunicera på engelska.
Goda datorkunskaper och behärskar Officepaketet.
B-körkort.
Om dig
Vi söker dig som är teknikintresserad, noggrann och strukturerad. Du gillar praktiskt arbete och driver uppgifter på ett lösningsfokuserat och ansvarsfullt sätt. Som person är du empatisk med god social förmåga, har lätt att knyta kontakter samt skapa goda relationer med både hyresgäster, kollegor och myndigheter.
Vi ser gärna att du har kunskap av injustering, flödesscheman och ritningar samt har erfarenhet av styr- och reglerteknik, skötsel av värme och ventilationsanläggningar i fastigheter.
Vi tillämpar sex månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: ansokning.fastighetsbolagen@ludvika.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Drifttekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommunfastigheter AB
(org.nr 556049-7140), https://ludvikahem.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LudvikaHem AB Kontakt
Arbetsledare
Rikard Stam rikard.stam@ludvikahem.se 0240-56 56 33 Jobbnummer
9489533