Drifttekniker
2025-08-22
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Har du erfarenhet av arbete som drifttekniker eller motsvarande och vill använda dina erfarenheter inom en verksamhet som bidrar till ett starkare totalförsvar för Sveriges säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete! Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Som drifttekniker ingår du i fastighetssektionen. I sektionens uppdrag ingår bland annat att ombesörja myndighetens fastighetsdrift inklusive felavhjälpande och planerat underhåll, samt att samordna och möjliggöra verksamhetsrelaterade anpassningar. Tillsammans med övriga drifttekniker ingår du i drifttekniker-gruppen i Grindsjön som ansvarar för inre och yttre drift och skötsel av anläggningen Grindsjön på uppdrag av fastighetsägaren Fortifikationsverket.
Exempel på uppgifter kan vara:
Ronderingar
Bistå vid myndighetsbesiktningar
Filterbyten, löpande underhåll
Felavhjälpande åtgärder
Dokumentera driftrutiner/egen kontroll
Snöröjning med hjullastare och traktor, beredskapsarbete vintertid
Systematiskt brandskyddsarbete
Om enheten
Du kommer att tillhöra fastighetssektionen som ingår i avdelningen för Forskningsstöd. Fastighetssektionens övergripande mål är att tillhandahålla funktionella och kostnadseffektiva lokaler, anläggningar och markområden för myndighetens behov. I detta ingår anskaffning, vidmakthållande och avveckling liksom vissa fastighetsrelaterade stödtjänster.
Avdelningen Forskningsstöd ansvarar för FOI:s administrativa verksamhet samt myndighetsövergripande frågor. Inom avdelning återfinns myndighetens verksamhetsområden juridik, ekonomi, kommunikation, IT, HR, informationsförvaltning, inköp och fastighet. Även funktionerna bibliotek, rapportadministration, tryckeri samt miljöfrågor finns inom våra verksamhetsområden. Avdelningen har verksamhet och medarbetare på FOI:s samtliga verksamhetsorter. Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/forskningsstod.html
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning till drifttekniker eller motsvarande
Minst två års erfarenhet som drifttekniker eller motsvarande
Mycket god vana att hantera styr- och övervakningssystem
Erfarenhet av teknisk drift och skötsel av anläggningar
B-körkort
Vana att arbeta i IT-system och av digital dokumentation
God kunskap i svenska tal och skrift
Som person är du självgående, ansvarstagande och noggrann. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade eller pressade situationer med god förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar, samt fokusera på rätt saker. Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt med god förmåga att lyssna in andra och även lösa oenigheter konstruktivt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du är även resultatinriktad på så sätt att du arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Häri ser du också dokumentation och administration som en naturlig del av arbetet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Pannskötarutbildning
Utbildning inom heta arbeten
Hjullastarutbildning för anläggning och godshantering
Utbildning BAS P och BAS U
Erfarenhet av arbete inom stat eller offentlig sektor, särskilt meriterande med erfarenhet av arbete inom skyddsobjekt
Erfarenhet av yttre drift och skötsel av anläggningar och dess teknik
Erfarenhet av kravställande inom fastighetsområdet och beställningar, offerter och kravspecifikationer
God vana av att arbeta i fastighetssystem och felhanteringssystem
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 14 september!
För mer information om tjänsten är du välkommen att Elin Anderzon, Sektionschef Fastighet. Fackliga företrädare är Jon Grumer (Saco-S) och Eddie Krusten (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9470879