Drifttekniker - Revinge
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Lund Visa alla fastighetsskötarjobb i Lund
2025-11-06
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Lund
, Hässleholm
, Kristianstad
, Simrishamn
, Halmstad
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en drifttekniker till driftdistriktet Revinge där vi arbetar med tillsyn och skötsel i våra fastigheter. Vill du vara en del av vår tillväxt är du välkommen med din ansökan!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - bidra till Sveriges försvarsförmåga
Region sydvästs verksamhet utförs i Västra Götaland, Skåne och Hallands län och denna tjänst finns i driftdistriktet Revinge och har ett geografiskt område som täcker Revinge garnison. Idag är det fjorton drift- och fastighetstekniker som har arbetsplats i distriktet.
Du kommer självständigt att arbeta med drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd. Det innebär tillsyn och skötsel, egenkontroller i anläggningar, SBA-arbete samt avhjälpande och planerat underhåll av byggnader och tekniska installationer och tillhörande infrastruktur som värme- el- va- och luftbehandlingssystem samt styr-, regler- och övervakningssystem. I arbetsuppgiften ingår täta kund- och leverantörskontakter samt att arbeta både enskilt och i grupp. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten. Resor inom distriktet ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning på lägst gymnasienivå. Du har driftteknisk- eller fastighetstekniskutbildning eller har annan utbildning inom exempelvis styr och regler, fastighetsdrift, ventilation, SBA eller kylanläggningar som vi bedömer likvärdig. Du har även arbetslivserfarenhet från fastighetsbranschen inom drift där du har arbetat med tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll. Du har god förmåga att felsöka på fastighetstekniska installationer och genomföra reparationer
Du har goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem och du kommunicerar och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på svenska. Körkort lägst klass B är ett krav.
Det är meriterande med arbetslivserfarenhet där man självständigt hanterat serviceorder, felanmälan eller driftoptimering samt felsökt på egen hand eller i grupp. Att ha erfarenhet från arbete med el, styr och regler, vvs, kyla eller från arbete i säkerhetsklassad befattning, är även det meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som drifttekniker på Fortifikationsverket skapar du förutsättningar för dina medarbetare, därför behöver vi dig som är strukturerad, kreativ, stabil, lösningsorienterad samt har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du har lätt för att skapa goda relationer och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Revinge. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 26 november 2025. Intervjuer kommer genomföras 11 december. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta driftchef Magnus Pålsson 010-44 45 366 eller rekryteringsspecialist Malin von Zweigbergk 010-44 45 675. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
