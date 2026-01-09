Driftspecialist
2026-01-09
SCA Obbola AB
Ett hållbart arbetsliv
Hos SCA Obbola hittar du världens största och modernaste kraftlinermaskin. Vi arbetar för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och hos oss får du arbeta med den senaste högteknologiska tekniken, samla värdefulla erfarenheter från en innovativ industri och bidra till att skapa produkter med minimal miljöpåverkan. Vi utvecklar framtidens fabrik!
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna! Just nu söker vi en Driftspecist, på Pappersmaskinen, till SCA Obbola. Välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Som Driftspecialist hos oss blir du en nyckelspelare i att säkerställa driften och driva utvecklingen av vår högteknologiska, nybyggda pappersmaskin - alltid med säkerhet, kvalitet och miljö som högsta prioritet. I rollen tar du ansvar och skapar förbättringar som bidrar till en hållbar framtid och fabrik.
I denna dynamiska roll stödjer du både gruppchefen och operatörerna i den dagliga verksamheten. Du har även tät dialog och samarbete med underhållsavdelningen för att tillsammans skapa ett mer effektivt flöde i vår produktion. Du är den som hanterar akuta fel, planerar och koordinerar start och stopp av anläggningen, samt genomför underhållsstopp.
Rollen passar dig som trivs med att arbeta nära människor och processer. Här bidrar du med teknisk expertis, systematiskt utvecklar metoder och rutiner, samt initierar och driver förbättringsprojekt som stärker arbetsmiljön, driftsekonomi och kvalitet. Du kommer också utföra riskanalyser och arbeta för att säkerställa trygg och effektiv produktion.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att arbeta självgående i en roll där du har utrymme att ta egna initiativ, samtidigt som du vädesätter ett gott samarbete för att tillsammans med andra uppnå uppsatta mål. Du är tydlig i din kommunikation och lägger stor vikt vid att vara lösningsorienterad för att hitta nya vägar framåt. Ditt arbetssätt är framåtdrivande och strukturerat, du har en förmåga att prioritera på ett effektivt sätt.
Du lägger stor vikt vid ditt ledarskap; du är en person som kan leda och fördela arbetet med fokus på att inkludera, stödja och engagera medarbetare. I ditt ledarskap inspirerar du till ett säkert och hälsofrämjande arbetssätt.
Vi ser att du har:
* Högskoleutbildning inom relevant område eller förvärvat motsvarande kompetens från arbetslivet.
* Goda kunskaper inom svenska och engelska då språken används i det dagliga arbetet.
* En teknisk nyfikenhet och en vilja att bidra till ett framgångsrikt samarbete.
* God förståelde och intresse för teknik inom processindustrin.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från process- eller pappersindustrin samt kunskaper inom SAP.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension. Tjänsten är tillsvidare, med start enligt överenskommelse och placering hos SCA i Obbola.
Vill du veta mer?
För mer information kontakta Martin Lundgren, Gruppchef Drift, martin.lundgren@sca.com
eller Victoria Vikman, HR Specialist Rekrytering, victoria.vikman@sca.com
Sista ansökningsdag är 1/2 2026. I samband med intervju kontrollerar vi giltig identitetshandling
