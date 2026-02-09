Driftledare till verksamhet i Rosersberg
Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Stockholm
, Järfälla
, Botkyrka
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
På uppdrag av vår kund söker vi nu en Driftledare till deras verksamhet i Rosersberg. Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och förbättringsdriven och som trivs i en operativ roll där snabba beslut och tydligt ledarskap är en del av vardagen.
I rollen som Driftledare ansvarar du för att leda, planera och följa upp den dagliga driften inom ditt ansvarsområde. Du arbetar nära övriga Driftledare, Platschef, Arbetsledare samt Kundtjänst/Administration och kund för att säkerställa effektiva flöden och hög leveranskvalitet.
Tjänsten kräver flexibilitet gällande arbetsuppgifter, arbetstider och eventuellt avdelningsbyte. Förskjuten arbetstid samt övertid kan förekomma.
Vår kund erbjuder en spännande möjlighet att bli en del av en verksamhet i utveckling, där du får vara med och påverka, förbättra och forma framtida arbetssätt och processer.
Låter detta som rätt utmaning för dig? Välkommen med din ansökan!Arbetsuppgifter
• Planera och koordinera den dagliga verksamheten utifrån tilldelade resurser
• Genomföra löpande planering av kommande aktiviteter tillsammans med Kundtjänst/Administration och kund
• Säkerställa att information från ledningen kommuniceras tydligt, professionellt och konsekvent till Arbetsledare och medarbetare samt att beslutade åtgärder följs upp
• Ta snabba och välgrundade actions vid förändringar i den dagliga driften
• Ansvara för förändringar i resursplanering och prioriteringar
• Ha tät samverkan med Arbetsledare inom respektive process
• Ansvara för processer inom ditt delområde samt följa upp, mäta och styra mot KPI:er, mätetal och nyckeltal
• Sätta dagliga mål och arbeta kontinuerligt med förbättringar och effektivisering
• Rapportera resultat enligt fastställda rutiner samt kontrollera och korrigera tidsstämplingar
• Bevaka öppna order och journaler i wms
• Säkerställa att gällande säkerhetsföreskrifter efterlevs och att skyddskläder samt rätt utrustning används
• Ansvara för närvarokontroll av både anställd och inhyrd personal
• Vid behov stötta andra avdelningar och Driftledare
Vad vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande roller och en god förståelse för hur operativa processer inom logistik och/eller transport fungerar i praktiken. Du är ansvarstagande, strukturerad och förbättringsorienterad, och har förmågan att snabbt analysera situationer och agera därefter.
Stor vikt kommer att läggas vid personkemi, ledarskap och kommunikation. Du är tydlig och skarp i ditt sätt att uttrycka dig, snabbtänkt i dialog och har ett kroppsspråk som inger förtroende. Du trivs i samarbete med andra och är ett naturligt föredöme i det dagliga arbetet.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och processansvar
• Är van att arbeta i ett högt tempo och fatta snabba beslut
• Är kommunikativ, trygg i ledarrollen och tydlig i både tal och handling
• Är kundorienterad och serviceinriktad
• Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från transport- eller logistikverksamhet
• Tidigare arbete i WMS-system som NYCE Logic, AS eManager eller TA-systemet nShift
• Teknisk kompetens, både inom hårdvara och mjukvara
• Tidigare erfarenhet av AutoStore Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1021". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Jobbnummer
9730910