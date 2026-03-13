Driftledare till Tunnelbanemiljö
2026-03-13
Vill du ha ett jobb där du får arbeta i en av Stockholms viktigaste och mest intressanta miljöer? Vi kommer att tillsätta många spännande roller under våren 2026. Hos CBRE får du en varierad vardag med stort ansvar och möjlighet att utvecklas - vi är ett internationellt bolag med lokal närvaro och stark teamkänsla!
CBRE ansvarar för service, underhåll och utveckling av fastigheter - alltid med målet att skapa trygga, effektiva och välfungerande arbetsplatser för våra kunder. Vi jobbar med ständiga förbättringar och smarta lösningar för att leverera hög kvalitet i allt vi gör.
Vi är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE - Respect, Integrity, Service och Excellence. Det är inte bara ord - det är grunden för hur vi samarbetar, kommunicerar och bygger förtroende. Vi söker dig som delar våra värderingar och vill vara med och göra skillnad.
Rollen
I denna roll får du chansen att kombinera ledarskap med operativt ansvar. Som Driftledare kommer du att ha en nyckelroll i att driva och genomföra entreprenader, där du ansvarar för att de levereras framgångsrikt och enligt uppsatta mål.
Tjänsten innefattar bland annat följande arbetsuppgifter:
* Ansvara och driva entreprenader mot uppsatta mål
* Administrativt arbete kopplat till entreprenader
* Säkerställa att leveransen sker enligt avtal
* Säkerställa att CBRE:s rutiner följs
* Arbetsleda en grupp om ca 6-10 personer
Vem är du?
Du har:
* Eftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik, fastighetsingenjör alternativ fastighetsförvaltare eller motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet
* Minst 5 års erfarenhet av teknisk fastighetsdrift
* Minst 3 års erfarenhet av arbetsledning inom fastighetsdrift
* God administrativ och ekonomisk vana
* Genuint intresse för fastigheter och människor
Vi tror att du är:
* Serviceinriktad och lösningsfokuserad - du gillar att göra skillnad för kunden
* Teknisk intresserad och nyfiken på att använda moderna verktyg och metoder
* En inspirerande och motiverande ledare.
* Noggrann, metodisk och trygg i din yrkesroll
* En lagspelare som trivs med att samarbeta och dela kunskap
Varmt välkommen att bli en av många proffsiga kollegor som kommer utföra och jobba med ett av Stockholms viktigaste, mest intressanta och utvecklande arbetsledare jobb! Vi erbjuder en omväxlande tjänst med goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm. Publiceringsdatum2026-03-13Övrig information
En del av våra kunder bedriver verksamhet som i vissa fall kräver inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).
* Vi begär utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister för anställning.
* Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan bli aktuellt för vissa kunduppdrag
Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning. Startdatum för tjänsten är hösten 2026.
Rekrytering kommer ske i etapper under våren, detta innebär att urval och tillsättning kan ske löpande under perioden.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef eller ansvarig rekryterare
Vill du vara med och skapa framtidens fastighetsdrift tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan!
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management) Ersättning
