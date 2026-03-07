Driftledare/serviceansvarig till Pinchos Uppsala

Pincho Nation AB / Servitörsjobb / Uppsala
2026-03-07


Visa alla servitörsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pincho Nation AB i Uppsala, Enköping, Täby, Sundbyberg, Norrtälje eller i hela Sverige

Just nu söker vi en Driftledare/serviceansvarig
Hos oss på Pinchos lever och utvecklas våra värderingar och vårt engagemang i varje medarbetare. Därför är det viktigt att hitta fina människor som passar in i just vår kultur och i vår restaurangmiljö för när alla trivs och mår bra så fungerar även jobbet bättre!
Vi är nu på jakt efter en person att leda vårt fina team! Din personlighet är din viktigaste egenskap. Vi letar efter någon som är en naturlig ledare och som med positivitet och engagemang driver restaurangen framåt. Du är en problemlösare med förkärlek till struktur och ordning men du är också flexibel och vågar prova nya vägar. Du är en modig person som inte har några problem med att lära dig jobba på samtliga positioner i restaurangen (kök, bar, service, disk) för att få en övergripande förståelse hur restaurangen fungerar.
Du har jobbat i branschen tidigare och förstår vikten av såväl nöjda gäster som medarbetare. Vår förhoppning är att hitta någon som tidigare arbetat med och haft personalansvar. Vi värdesätter gruppdynamiken oerhört mycket, då vi är övertygade om att stämningen i personalen alltid smittar av sig till våra gäster. Du bör alltså vara duktig på att sprida positiv energi och hitta sätt att få med hela teamet på vägen. Vi har alltid höga mål och ambitioner, det hoppas vi att du delar med oss!
Personen vi söker är någon som letar efter en tjänst på 30-40 timmar i veckan (5 dagar/vecka) och som inte har några problem med att jobba kvällar, helger och viktiga dagar som nyår och valborg m.m. Gärna någon som inte har några problem med att flexibelt kunna jobba på båda våra enheter i Uppsala om det skulle behövas.
Vilka är vi? På Pinchos tror vi på att leverera en WOW-upplevelse både till våra gäster men också till våra anställda. Vi uppmuntrar alla anställda att vara sig själva, och att just din unika personlighet tillsammans med alla andras är det som utgör Pinchos personlighet!
Vi kan erbjuda dig
ett ambitiöst och härligt team att jobba tillsammans med

stora möjligheter att utvecklas

ett innovativt koncept

en rolig arbetsplats

möjligheter att påverka och inspirera

Vi vill gärna att du
har erfarenhet av restaurang och ledarskap

trivs med personalansvar - utbildning och uppföljning

älskar att arbeta med människor och kan få såväl gäster som kollegor att trivas på Pinchos

är duktig på daglig administration för att följa och nå våra uppsatta mål

gillar att leda servisen och vara en del av den dagliga driften

drivs av försäljning

Vi blir extra glada om du
är ambitiös och driven samt lätt för att ta initiativ

sporras av ett högt tempo

är snabb, noggrann och effektiv

leder andra genom att vara coachande, inspirerande och leder med exempel!

älskar att prata med människor

sprider positiv energi omkring dig

Låter det som något för dig? Skynda dig att söka!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7347487-1880010".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pincho Nation AB (org.nr 556870-7623), https://career.pinchos.se
Klostergatan 8 (visa karta)
753 20  UPPSALA

Arbetsplats
Pinchos

Jobbnummer
9783387

Prenumerera på jobb från Pincho Nation AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Pincho Nation AB: