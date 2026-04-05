Newhouse söker sommarpersonal till lager och kundtjänst

Newhouse Design AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-04-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Newhouse Design AB i Borås
, Göteborg
, Jönköping
, Linköping
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Newhouse söker sommarpersonal till lager & kundtjänst i Borås
Är du en strukturerad och serviceinriktad person som trivs i ett högt tempo? Vill du arbeta i en kombinerad roll där du både hanterar kunder och är en viktig del av vårt lagerflöde? Då kan du vara den vi söker i sommar!
Om rollen
Vi söker engagerade och ansvarstagande medarbetare till vårt lager i Borås under sommaren. Rollen är en kombination av kundtjänst och lagerarbete, där du är en viktig del i att säkerställa att våra kunder får en förstklassig upplevelse - hela vägen från order till leverans.
Du kommer arbeta tillsammans med vår ordinarie lagerpersonal och vara en del av teamet under hela perioden. Publiceringsdatum2026-04-05Arbetsuppgifter
Lager & logistik
Ta emot och kontrollera inleveranser
Registrera och packa upp varor
Plocka och packa order till butik, e-handel och återförsäljare
Hantera returer och reklamationer i våra system
Boka transporter och arbeta med leveransplanering
Kundtjänst
Hantera kundärenden via mail och telefon
Hjälpa kunder med frågor kring order, leveranser, byten och reklamationer
Administration kopplad till order och kundärenden Övrig information
Säkerställa ordning och struktur i lagret
Plaggvård och hantering av produkter
Vi söker dig som:
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Har en stark känsla för service och gillar att hjälpa kunder
Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Är positiv, prestigelös och bidrar till god teamkänsla
Har ett intresse för mode och kvalitet Om tjänsten
Placering: Borås
Period: Vecka 26 - vecka 33
Omfattning: Heltid under perioden
För rätt kandidat finns möjlighet till extra arbete både innan och efter sommaren, då vi periodvis har behov av förstärkning. Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av service, lager eller kundtjänst
Avslutad gymnasieutbildning
God svenska och engelska i tal och skrift
Om Newhouse
Newhouse är ett svenskt premiumvarumärke inom dammode, grundat 1986. Vi erbjuder klassiska och tidlösa plagg med fokus på kvalitet, passform och hållbar design. Med egna butiker, e-handel och återförsäljare i Norden och Europa arbetar vi för att skapa produkter som håller över tid. Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till: career@newhouse.se
Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
E-post: career@newhouse.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Newhouse Design AB
(org.nr 556923-9782), https://www.newhouse.se/
Bryggaregatan 16-20 (visa karta
)
503 38 BORÅS Jobbnummer
9838116