Bartender till anrik arena i Malmö
2026-04-05
Vill du arbeta i en av Malmös mest anrika kulturmiljöer - där varje kväll är en upplevelse?
Palladium Malmö söker nu en bartender på deltid.
Hos oss möts historisk miljö och modern scenkonst. Baren är en naturlig del av helhetsupplevelsen - där kvalitet, värdskap och känsla för detaljer gör skillnad.
Om rollen
Hos oss blir du en del av en levande scen med konserter, föreställningar och publika event - där baren är en viktig del av helhetsupplevelsen.
Du ansvarar för barservering under våra öppettider, i samband med konserter och arrangemang. Det innebär allt från servering och enklare drinkar till att hålla baren organiserad och välfungerande.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från bar eller restaurang
Har ett professionellt och varmt bemötande
Är noggrann, ansvarstagande och självgående
Trivs i en kulturell och publik miljö
Kan arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder:
Ett deltidsarbete i en unik och inspirerande miljö
Möjlighet att arbeta nära konserter och scenkonst
Et engagerat team och tydliga arbetsvillkor
Skicka din ansökan (kort presentation, bild och CV) till jobb@nextevents.se
Om Palladium
Palladium är en ikonisk scen i centrala Malmö där konserter, scenkonst och publika arrangemang möts i en historisk inramning. Verksamheten drivs av Next Events, en etablerad aktör inom kultur- och eventproduktion.
Kika gärna på vår hemsidor palladium.nu och nextevents.se
Vi ses på intervju,
Palladium / Next Events familjen
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: jobb@nextevents.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Next Events Sverige AB
(org.nr 559057-3977)
Södergatan 15 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Palladium Jobbnummer
9838110