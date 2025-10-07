Driftledare Lager & Kundservice
Plats: Västberga, Stockholm
Om rollen
Vi söker en Driftledare som vill ta helhetsansvar för den dagliga driften i våra två mest centrala funktioner: lager och kundtjänst. Du ser till att arbetet flyter på effektivt, att bemanningen är rätt och att kunderna får sina beställningar i tid med högsta möjliga service.
Rollen är i högsta grad operativ med huvudsaklig närvaro på lagergolvet. Du leder och deltar i det dagliga arbetet vilket innefattar pack- och plock av beställningar och andra operativa lageruppgifter.
Du har det huvudsakliga ansvaret för personalen i den dagliga driften, i nära samarbete med vår Head of Logistics & Operations som har det formella personalansvaret i verksamheten.
Dina ansvarsområden
Säkerställa bemanning och drift i lager och kundservice.
Leda, fördela och delta i det dagliga arbetet på lagret.
Upprätta scheman och koordinera resurser.
Introducera och handleda nya medarbetare.
Fungera som länk mellan teamen och Head of Logistics & Operations.
Vem är du?
Du trivs i en operativ roll, har helhetsperspektiv och gillar att arbeta mitt i verksamheten. Med struktur och tydlighet skapar du ordning och rätt förutsättningar för andra. Du har lätt för att motivera människor och bidra till en positiv och trygg arbetsmiljö.
Vi ser att du har:
Erfarenhet från lager, logistik eller liknande verksamhet.
Vana av arbetsledning eller koordinering av team.
God kommunikativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Engagemang för att utveckla både arbetssätt och medarbetare.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande och lönsamt e-handelsbolag.
Möjlighet att påverka och förbättra rutiner och arbetssätt.
Ett sammansvetsat team med högt tempo och god stämning.
Vi tillämpar löpande urval.
Tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Pen Store grundades 2010 som en modern konstnärshandel online och har idag både e-handel på flera marknader och en fysisk butik i Stockholm. Sortimentet rymmer pennor, papper, färg, hobbyprodukter och andra verktyg för skapande och kreativitet. Med starkt kundfokus och hög ambitionsnivå har Pen Store etablerat sig som en av Skandinaviens ledande aktörer inom konstnärsmaterial och kreativa produkter. Så ansöker du
