Driftledare inom renhållning
2025-09-19
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
, Lund
, Malmö
, Kävlinge
, Eslöv
Driftledare, SYSAV
Ohlssons grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Puls - Planerad Underhållsservice AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Vi söker en Driftledare som är en fena på administration till vårt renhållningsuppdrag för SYSAV. Tillsammans med Driftchefen ansvarar du för att driva vårt uppdrag för SYSAV, med fokus på att koordinera fordon och förare som utför slamtömning och insamling av hushållsavfall i Kävlinge, Lomma och Svedala kommun. För att trivas i rollen tror vi därför att du har erfarenhet av arbete med mycket kundkontakt och administrativa arbetsuppgifter och att du trivs i en roll där den ena dagen inte är den andra lik.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Koordinera fordon och förare i den dagliga driften
Hantera inkommande ärenden via telefon, mejl samt SYSAVs kundportal
Ta emot beställningar och uppdatera kundregister
Registrera ordrar och planera scheman
Bidra till ett effektivt och serviceinriktat renhållningsuppdragKvalifikationer
För att trivas bra i rollen är du en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i ett högt tempo. Du har lätt för att prioritera, kommunicerar tydligt och uppskattar att ha olika kontaktytor. Med en god förmåga att följa upp och återkoppla skapar du en struktur och förtroende både internt samt externt. Du har en stark servicekänsla och en naturlig fallenhet för att hantera snabba förändringar och hitta vägar framåt.Erfarenhet och utbildning
Gymnasieutbildning och några års erfarenhet av administrativt arbete, erfarenhet inom transport ses som meriterade
B-körkort, C-körkort är meriterande
Goda kunskaper i administrativa program, särskilt Word och Excel
God datorvana och bekväm med att arbeta i olika digitala system
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av EDP mobile ses som meriterande
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med mycket kundkontakt.
Förmåner, som t.ex. friskvårdsbidrag, kraftigt subventionerad sjukvårdsförsäkring och rabatter på drivmedel genom våra partners.
Vara en del av en härlig gemenskap som bidrar till en hållbar miljö varje dag.
Kollektivavtal
Tjänsten är på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort Staffanstorp.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Andersson på andreas.andersson@ohlssons.se
eller 010 45 00 200.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
