Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi planerar att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.Vad kan vi erbjuda dig?
I din roll som driftledare så kommer du att arbeta som driftledare/ processingenjör och expertstöd för förbränningsprocessen och produktion av fjärrvärme och el. Du använder din tekniska kompetens för att driva, leda, utveckla och ständigt förbättra våra produktionsanläggningar inom ditt ansvarsområde. Du leder även det viktiga arbetet med störnings- och förbättringsutredningar. Det blir även ditt ansvar att hantera produktionsuppföljning och arbeta för att nå en hög tillgänglighet och effektivitet. Som driftledare är du driftens kravställare och mottagare i de investeringsprojekt som genomförs inom ditt ansvarområde.
Rollen är en tillsvidareanställning.
Arbetstider: Dagtid.
Placering: Omfattar arbete på Hässelbyverket.
Varför jobba med mig?
Som ledare är jag organiserad, effektiv och driven. Jag inspireras av människor som är engagerade och vill vara med i arbetet mot en hållbar stad. Jag tror att teamwork och en genuin vilja att hjälpa andra är viktiga faktorer för framgång. Hos oss värnar vi om ett hållbart arbetsliv och ett fungerande livspussel. Min roll är att vara en god ledare som stöttar dig och din utveckling. Jag vill att du är en självgående och aktiv problemlösare som är villig att ta på dig utmaningar, men också fira framgångar med dina kollegor.
Robin Bjurenborg, Gruppchef Dagtidsdrift, Nordvästra
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Problemlösande analysförmåga. Du hanterar komplexa frågor med lätthet och bryter ner problem för att hitta de bästa lösningarna.
• Samarbetsförmåga. Du arbetar smidigt med andra och har lätt för att bygga relationer. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Självgående. Att ta ansvar är en självklarhet för dig. Du strukturerar och driver ditt arbete framåt, med fokus på att nå uppsatta mål.
• Tydlig. Du kommunicerar tydligt och ser till att alla förstår vad som förväntas. Du följer upp och säkerställer att inget faller mellan stolarna.
• Strukturerad. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt. Du håller tidsramar och ser till att projekt löper smidigt.
Krav
• Teknisk Högskola eller motsvarande utbildning i kombination med för rollen relevant arbetslivserfarenhet
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• God digital förmåga
• B-körkort
• Godkänd säkerhetsprövning
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
• Panna 6 har varit avstängd för revision under ovanligt lång tid i år, nästan två månader. Jag har fått lära mig en del om revisioner, men det finns inte lika mycket för mig att göra som när pannan är i drift. Så nu har det börjat klia lite i fingrarna säger Eugene, drifttekniker
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. Läs våra berättelser här.
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket eller stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket. Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
• Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra rekryteringsprocessen korrekt och effektivt. Läs mer här.
• Inför anställning till Stockholm Exergi genomför vi alltid bakgrundskontroll.
Läs mer här.
• Vi arbetar för att främja mångfald och inkludering, inte minst när vi rekryterar.
Läs mer här.
• Vill du läsa mer om fackklubbar vid Stockholm Exergi? Läs mer här.
• För frågor om tjänsten, se kontaktuppgift till rekryterande chef nedan. Frågor om rekryteringsprocessen får du gärna mejla till rekrytering@stockholmexergi.se
Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2025. (Urval och intervjuer sker löpande)
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
Bra personer känner ofta bra personer - dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet! Ersättning
