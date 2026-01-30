Driftingenjör till Jämtkraft Elnät
2026-01-30
Vill du ha ett av Sveriges kanske viktigaste jobb? Att utveckla elnäten är en av samhällets stora frågor just nu. Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt elnät och dess drift till nästa nivå!
Vi inom Elnät Drift utvecklar och sköter driften av elnätet i takt med energiomställningen. Vi har få avbrott jämfört med andra elnät i landet. När det väl sker är vi snabba med att återställa strömförsörjningen, tack vare gott samarbete mellan vår driftcentral och serviceavdelningens fältpersonal. Det är också vi som håller ihop arbetsplaneringen för olika arbeten som behöver göras på elnätet.
Vi samlar även in mätvärden från Jämtkrafts elnäts- och fjärrvärmekunder. Vi kvalitetssäkrar och rapporterar in dessa värden som utgör underlag för fakturering. Vi förvaltar och utvecklar system för energimätning. Vi kontrollerar regelbundet elmätare och mätsystem utifrån gällande lagar och förordningar.
Om jobbet
Som Driftingenjör inom Elnät Drift kommer du att inneha två olika roller där du agerar som driftsamordnare i back-office miljön samt driftledare i kontrollrummet. Fördelningen mellan rollen som driftsamordnare och driftledare är ca. 75% resp. 25% heltidstjänst.
Som driftledare är du operativt ansvarig för driften av vårt kraftsystem från kontrollrummet och kommer att ingå i ett roterande schema med beredskap. Du är Eldriftledare med ansvar för elsäkerheten, du övervakar och styr elnätet för att säkerställa en god leveranskvalité till våra kunder, samt hanterar kontakter med personal ute i fält. På sikt kommer du inom denna roll att få axla beredskap.
Som driftsamordnare arbetar du brett i vår planeringsprocess för att säkerställa att planerade arbeten i elnätet kan genomföras personsäkert samt med en god bibehållen leveranskvalité till slutkund. Du ansvarar för att den operativa driften får en god framförhållning och lägesbild av vad som är planerat.
Vem är du?
Vi söker dig som är högskole- eller universitetsutbildning inom t.ex. elkraft, energisystem eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Vi ser att du har minst något eller några års arbetslivserfarenhet.
Som person tror vi att du är analytisk och är noggrann i ditt arbetssätt. För att lyckas i rollen behöver du ha ett stort ansvarstagande, vara strukturerad och kunna driva utveckling självständigt samt i grupp. Vi tror att du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift samt god samarbetsförmåga då du kommer att arbeta med kontakter både internt och externt.
Körkort B är ett krav.
Vårt erbjudande
Hos oss får du vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, i en bransch som är en förutsättning för vår välfärd. Vi jobbar tillsammans i trygga team där vi vågar testa nytt, växa och lyckas. På Jämtkraft är du viktig. Vi tänker långsiktigt, vi satsar på dig och vill att du ska trivas och hjälpa oss framåt. Vi klär på dig den kompetens som du saknar. Kom som du är helt enkelt, för här vill du vara!
Fler fördelar med Jämtkraft:
• Jämtkraft är tillräckligt stort för att du ska kunna utvecklas och göra karriär, men tillräckligt litet för att du ska synas, vara viktig och kunna påverka.
• Vi tar hand om våra medarbetare och har fina förmåner, alltifrån förmånscykel till arbetstidsförkortning och föräldrapenningtillägg.
• En ledstjärna för Jämtkraft är att agera så att framtiden gillar oss - det gäller både hur vi tar hand om våra medarbetare, vår miljö och våra affärer.
Jämtkraft bedriver arbete inom en samhällsviktig sektor. Anställningen kan därför innebära att du som sökande behöver placeras i en säkerhetsklass.
Placeringsort: Östersund
Omfattning & anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om jobbet eller företaget är du varmt välkommen att kontakta Per Risne, avdelningschef, Per.Risne@jamtkraft.se
eller 070-186 63 59. Publiceringsdatum2026-01-30Så ansöker du
Är du intresserad av jobbet så skicka in din ansökan senast den 23 februari, 2026.
Fackliga företrädare:
SEKO, Peter Martinsson, 073-275 52 39
Akademikerföreningen, Mikael Eklund, 072-728 96 80
Unionen, Michael Häggmark, 072-728 96 62 Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
