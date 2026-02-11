Driftingenjör Sandviken Energi
Vi söker dig som vill ta en nyckelroll i arbetet med mätinsamlingssystem för el, vatten och fjärrvärme. Hos oss får du möjlighet att kombinera teknik, analys och utveckling i ett uppdrag där du verkligen gör skillnad.
Vi värnar om att alla ska ha balans mellan arbete och fritid och som medarbetare hos oss kan du ta del av flera förmåner, så som möjlighet att träna i vårt eget gym, gratis massage sex gånger per år samt friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag.
Som driftingenjör har du funktionsansvar för mätinsamlingssystem och säkerställer att våra system för insamling av mätvärden för el, vatten och fjärrvärme fungerar effektivt och med hög kvalitet. Du arbetar med utveckling, drift och felsökning samt driver förbättringar som gör våra processer smartare och mer kostnadseffektiva.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Säkerställa att rätt teknisk utrustning finns för insamling av mätvärden för el, vatten och fjärrvärme.
* Analysera mätvärden för nyttigheterna el, värme och vatten
* Övervaka och optimera prestanda i våra insamlingssystem
* Delta i och driva projekt kopplade till digitalisering och datainsamling
* Genomföra kvalitetskontroller enligt regelverk för respektive nyttighet.Kvalifikationer
Du har en examen som högskoleingenjör eller civilingenjör från teknisk utbildning, alternativt annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Erfarenhet av elektriskt arbete samt arbete med energisystem, mätinsamling eller mätvärdesanalys är meriterande.
För att trivas i rollen behöver du ha ett stort tekniskt intresse samt god vana av system och data. Du är ansvarstagande, strukturerad och noggrann samtidigt som du tar egna initiativ och driver utvecklingen framåt. Det är viktigt att du gillar att samarbeta då du kommer att ha kontakt med samtliga affärsområden. Vidare har du mycket kontakt med våra kunder och entreprenörer så du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För tjänsten krävs det att du har B-körkort.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Välkommen att bidra till Sandviken Energis fortsatta utveckling!
Sandviken Energi AB är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, bredband, samt vatten och avlopp. Tillsammans är vi 110 medarbetare och omsätter cirka 500 miljoner kronor. Vårt arbete påverkar livet för alla i kommunen - det ställer höga krav på att vi erbjuder trygga, driftsäkra och prisvärda tjänster av hög kvalitet!
Vi är en trygg och stabil arbetsgivare som skapar samhällsnytta i Sandviken. Vi har fokus på säkerhet och hållbar arbetsmiljö - hos oss ska du kunna jobba ett helt arbetsliv utan att ta skada. Vi värnar om att alla medarbetare ska ha balans mellan arbete och fritid och vi arbetar aktivt med att skapa en trivsam och inkluderande arbetsplats. Vår värdegrund, som uttrycks i rubrikerna ansvarstagande, engagerade och öppna, lägger grunden för hur vårt arbete bedrivs och hur vi bemöter varandra och våra kunder.
