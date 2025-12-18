Driftingenjör IT-system
FÖRSVARSMAKTEN söker en medarbetare till:
Försvarsmaktens Telekommunikations- och IT-systemförband, FMTIS. Placeringsort Enköping.
Om enheten
FMTIS Genomförandeenheten Mitt är en av fyra genomförandeenheter i Sverige. Enheten sträcker sig från Falun ner till Gotland med flertalet orter där emellan, bland annat Enköping. På varje ort finns en genomförandeavdelning som hanterar drift och underhåll av försvarsmaktens ledningssystem, IT och tele. Enheten har idag närmare tvåhundra anställda där ca 40 stycken är anställda på Genomförandeavdelning Enköping IT (GA Enköping IT).
Om GA Enköping IT
FMTIS Genomförandeavdelning i Enköping är en IT-avdelning som arbetar inom ett flertal områden, bland annat it-support, klienthantering, hantering signalsskydd och krypto, nätverk och serverhantering. Vår främsta uppgift är att stödja Ledningsregementet och Enköpings garnison i IT-relaterade frågor och beställningar. Enköping garnison är unik i Försvarsmakten avseende mängden och utbredningen av IT-system och ledningssytem, därav finns här möjligheten att arbeta på en avdelning med unika utmaningar och möjligheter!
Vi erbjuder dig
• I Försvarsmakten finns en stark värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Hos oss är en bra balans mellan arbete och privatliv viktigt och vi erbjuder många karriärmöjligheter. Något av det vi erbjuder:
• Utbildningar, certifieringar och seminarier utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Träning på arbetstid 3 timmar per vecka och du kan även få träningskläder och skor samt ersättning för startavgifter.
• Flexibel arbetstid samt 35 semesterdagar per år för dig som är över 40 år.
• Möjlighet att göra läkarbesök på arbetstid samt viss ersättning för läkemedel och besök.
• Extra föräldralön vid föräldraledighet och VAB samt extra sjuklön och möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Om tjänsten
Vi söker idag en ny driftingenjör för att stärka upp vårt team i Enköping, som driftingenjör tillhör du en grupp med erfarna tekniker och ingenjörer som dagligen driftar Försvarsmaktens IT-system. Arbetsuppgifterna består främst av att drift av klienter för IT- och ledningsstödsystem som hanterar säkerhetsskyddsklassificerad information, så kallade röda system. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med klienthantering, nätverk, signalskydd/kryptering, och har erfarenhet av arbeta med högt säkerhetsmedvetande. Då resor inom enhetens alla orter kan förekomma är körkort B ett krav. Säkerhetstänket är en naturlig del av det dagliga arbetet varför det är viktigt att du har ett utpräglat sådant.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter inom IT för att bidra till Sverige- och världens säkerhet. Våra medarbetare är viktiga för oss och därför ger vi dig möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal och vi satsar mycket på din kompetensutveckling.
KRAV
• Kunskaper om nätverk och TCP-IP
• Kunskaper och utbildingar inom RÖS/Tempest regelverk
• Goda kunskaper om Cisco-IOS
• Cisco CCNA - Implementering och Administrering Cisco Solutions (ej krav på certifiering inom Cisco)
• Lokal systemoperatör signalskydd Arana
• Prata och skriva obehindrat i svenska och engelska.
• B-körkort (manuell)Publiceringsdatum2025-12-18Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet och vi tror att du som söker denna tjänst är en väldigt engagerad och driven människa som har lätt till att ta kontakt och att service är nått som kommer naturligt för dig. Du ska kunna arbeta självständigt men även i team då vi har många funktioner på avdelningen och därav många kollegor. Vi tror även att du har ett intresse för att vidareutvecklas och utbildas internt för att alltid ligga i framkant när det gäller dina IT-kunskaper.
MERIT
• Signalskyddsbehörigheter, främst inom IP-kryptohantering
• Behörig som tekniker i de mest vanligt förekommande av Försvarsmaktens skyddade system
• Kunskap och erfarenhet av Försvarsmaktens IT-Infrastruktur, både mjukvara och hårdvara.
• Kunskap och erfarenhet av Försvarsmaktens ledningsstödssystem.
• Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete / Utbildning inom IT-Säk.
Tillträde m.m.
Tjänsten är en civil tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Obekväm arbetstid samt resor i tjänsten kan förekomma.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Upplysningar
Om befattningen och arbetsplatsen samt rekryteringsfrågor:
Sektionschef Kristian Lignell
Lokal HR:
Sandra Assisi
Fackliga företrädare:
OFR/S Martin Sparr
SACO Agnetha Landquist
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växel 0505-45 10 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
