Driftingenjör
2025-09-05
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi planerar att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som driftingenjör hos oss erbjuds du intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter inom vår produktionsverksamhet av fjärrvärme, el och fjärrkyla. Tillsammans med dina kollegor strävar du efter att optimera driften av våra anläggningar.
Du får möjligheten att utvecklas i vår innovativa och kunniga organisation där medarbetare med olika lång erfarenhet tillsammans garanterar att vi är rustade för framtidens energiutmaningar. Som en del av ett företag som strävar efter att vara föregångare i branschen kommer du ingå i ett sammansvetsat och stöttande team med engagerade kollegor. Du kommer var med och sköta inspektioner, övervakning i kontrollrum och identifiera problem vid produktionsverksamheten av fjärrvärme, el och fjärrkyla. Vidare kommer du vara behjälplig med rapportering av avvikelser samt planera och genomföra avställningar och återställningar av våra anläggningar.
Att jobba hos oss innebär att snabbt bli en del av teamet, vara flexibel och skapa riktig nytta för vår fina huvudstad. Våra produkter finns i de flesta stockholmares vardag och vi ser till så de framställs på ett hållbart sätt.
Rollen är en tillsvidareanställning som avser skiftarbete, med placering är på vårt värmeverk i Brista.
Varför jobba med mig?
Som ledare är vi organiserade, effektiva och drivna. Vi inspireras av människor som är engagerade och vill vara med i arbetet mot en hållbar stad. Vi tror att teamwork och en genuin vilja att hjälpa andra är viktiga faktorer för framgång. Hos oss värnar vi om ett hållbart arbetsliv och ett fungerande livspussel. Våra roller är att vara goda ledare som stöttar dig och din utveckling. Vi vill att du är en självgående och aktiv problemlösare som är villig att ta på dig utmaningar, men också fira framgångar med dina kollegor.
Kristian Larsson, skiftchef
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Initiativtagande: Tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat.
• Flexibel: Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
• Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
Krav
• Ingenjörs- eller teknikerutbildning med inriktning mot drift eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant arbetslivserfarenhet
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort
• Svenskt medborgarskap
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
• Jag har jobbat på samma ställe och alltid med drift, men det finns hela tiden nya saker att lära sig, speciellt för mig som älskar teknik säger Monica, skiftchef
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. Läs våra berättelser här.
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket eller stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket. Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
Välkommen med din ansökan senast 7 september (Urval och intervjuer sker löpande)
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
Ersättning
