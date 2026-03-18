Driftelektriker
2026-03-18
Publiceringsdatum2026-03-18Beskrivning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklande förvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Befattningen som Driftelektriker hos oss är väldigt varierande då den omfattar väldigt många delar inom tekniska installationer i staden. Bl.a. innebär det arbeten inom underhåll av el-, styr- och reglerkomponenterna på öppningsbara broar, tillsyn av pumpanläggningar, fontäner, fastighetsinstallationer och andra tekniska system i staden. Vi driftar och underhåller nämnda anläggningar samt supporterar övrig verksamhet i förvaltningen med el- och drifttekniska frågor.
Beredskapstjänstgöring ingår efter utbildning samt i nödfall vid semesteravlösning för brokörning i skiftgång.Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du
- B-körkort
- Auktoriserad el-behörighet B
- Utbildning med inriktning el/automation eller motsvarande
- Erfarenhet av underhåll och drift av el-, styr- och reglerutrustning
- Erfarenhet av felsökning och schemaläsning
Meriterande
- Auktoriserad el-behörighet AL eller högre
- Kunskap i ELPROCAD
Som person ser vi att du kan, på ett effektivt sätt, identifiera och analysera kärnan i ett problem samt förslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Vi ser att du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Du är noggrann, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du ser till att arbetet blir rätt gjort. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet.
Trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för ett eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Beredsskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Gustav Thelin gustav.thelin@stadsmiljo.goteborg.se
9804349