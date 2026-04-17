Driftchef till Örnsköldsvik
2026-04-17
Som driftchef har du det övergripande ansvaret för att säkerställa effektiva och välfungerande driftslösningar inom transport och produktion. Du ansvarar för den dagliga driften gällande avfallshämtning från hushåll i Örnsköldsviks kommun samt arbetar aktivt för att utveckla verksamheten i linje med våra mål och kunders förväntningar.
Rollen innebär ett tydligt ledarskapsansvar där du driver, coachar och utvecklar ditt team för att nå bästa möjliga resultat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften inom enheten
Personalansvar inkl. medarbetarsamtal för ditt team och APT
Säkerställa effektiva processer och arbetssätt
Leda, coacha och utveckla medarbetare
Arbeta mot uppsatta mål, budget och nyckeltal
Utveckla verksamheten utifrån kundernas krav och förväntningar
Säkerställa efterlevnad av riktlinjer, kvalitet och arbetsmiljö
Övrigt förekommande arbetsuppgifter som delegeras av närmaste chef
Vi söker dig som
Är handlingskraftig och får saker att hända
Har erfarenhet av ledande befattning inom drift, produktion eller transport
Är en tydlig och närvarande ledare med god förmåga att motivera andra
Har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
Är affärsdriven och har förståelse för effektivitet och resultat
Trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med strategisk utveckling
God datorvana
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Du får en nyckelroll i uppstarten av en ny enhet med stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten. Hos oss blir du en del av ett engagerat team och en dynamisk arbetsmiljö där samarbete står i fokus, samtidigt som vi erbjuder goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.Publiceringsdatum2026-04-17Övrig information
Arbetstid: 07.00-16.00
Anställningsform: Tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning
Startdatum: Oktober/November 2026
Urval: Löpande urval tillämpas och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Placeringsort: Örnsköldsviks kommun - Vi etablerar nu vår verksamhet i området och exakt adress kommer att presenteras under rekryteringsprocessens gång
Om REMONDIS:
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt.
REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Remondis Sweden AB
891 64 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
