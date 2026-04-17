Driftchef till Örnsköldsvik

Remondis Sweden AB / Byggjobb / Örnsköldsvik
2026-04-17


Som driftchef har du det övergripande ansvaret för att säkerställa effektiva och välfungerande driftslösningar inom transport och produktion. Du ansvarar för den dagliga driften gällande avfallshämtning från hushåll i Örnsköldsviks kommun samt arbetar aktivt för att utveckla verksamheten i linje med våra mål och kunders förväntningar.
Rollen innebär ett tydligt ledarskapsansvar där du driver, coachar och utvecklar ditt team för att nå bästa möjliga resultat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften inom enheten

Personalansvar inkl. medarbetarsamtal för ditt team och APT

Säkerställa effektiva processer och arbetssätt

Leda, coacha och utveckla medarbetare

Arbeta mot uppsatta mål, budget och nyckeltal

Utveckla verksamheten utifrån kundernas krav och förväntningar

Säkerställa efterlevnad av riktlinjer, kvalitet och arbetsmiljö

Övrigt förekommande arbetsuppgifter som delegeras av närmaste chef

Vi söker dig som
Är handlingskraftig och får saker att hända

Har erfarenhet av ledande befattning inom drift, produktion eller transport

Är en tydlig och närvarande ledare med god förmåga att motivera andra

Har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt

Är affärsdriven och har förståelse för effektivitet och resultat

Trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med strategisk utveckling

God datorvana

Har B-körkort

Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Vi erbjuder
Du får en nyckelroll i uppstarten av en ny enhet med stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten. Hos oss blir du en del av ett engagerat team och en dynamisk arbetsmiljö där samarbete står i fokus, samtidigt som vi erbjuder goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.

Publiceringsdatum
Övrig information
Arbetstid: 07.00-16.00

Anställningsform: Tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning

Startdatum: Oktober/November 2026

Urval: Löpande urval tillämpas och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag

Placeringsort: Örnsköldsviks kommun - Vi etablerar nu vår verksamhet i området och exakt adress kommer att presenteras under rekryteringsprocessens gång

Om REMONDIS:
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt.
REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-14
Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Remondis Sweden AB (org.nr 556114-2810), https://jobb.remondis.se
Stora torget 1 (visa karta)
891 64  ÖRNSKÖLDSVIK

Arbetsplats
Remondis Sweden

