Driftchef Cleaning Göteborg
ISS Facility Services AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-07-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vill du leda människor, utveckla affärer och skapa service i världsklass? Nu söker ISS Cleaning en engagerad och affärsdriven driftchef till vår verksamhet i Göteborg.
OM ROLLEN
Som driftchef har du det övergripande ansvaret för ditt driftområde och leder leveransen av våra servicetjänster, främst inom lokalvård men även andra tjänster kan förekomma såsom reception och vaktmästeri. Du ansvarar för ekonomi, personal och kundrelationer samt säkerställer att leveransen sker enligt kundavtal, uppsatta mål och ISS höga kvalitetskrav. Tillsammans med kunderna arbetar du aktivt för att utveckla verksamheten, identifiera förbättringsmöjligheter och skapa mervärde. Du har direkt personalansvar för cirka 50 medarbetare och arbetar nära teamledare som stöttar i den dagliga driften. Genom ett närvarande och coachande ledarskap skapar du förutsättningar för medarbetarna att utvecklas, trivas och prestera. Du ansvarar för att verksamheten är rätt dimensionerad och bemannad samt säkerställer att arbetet bedrivs enligt lagar, avtal och ISS policys och värderingar. Din arbetsplats är i Mölndal där du ingår i regionens ledningsgrupp tillsammans med regionchef och sex andra driftchefer. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vi erbjuderDu kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram – allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
VEM ÄR DU?
Vi söker en trygg och inspirerande ledare med starkt affärsfokus. Du motiveras av att utveckla både människor och verksamheter och har förmågan att skapa resultat genom ett tydligt och engagerande ledarskap. För att lyckas i rollen ser vi att du är kommunikativ, relationsskapande och strukturerad. Du trivs i en operativ miljö där du kombinerar verksamhetsutveckling med hög service och kundnöjdhet.
VI SÖKER DIG SOM HAR:
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av ledarskap med personal-, ekonomi- och kundansvar
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av Microsoft Office
B-körkort
MERITERANDE
Erfarenhet från en personalintensiv serviceverksamhet
Erfarenhet av lokalvård, Facility Management eller liknande verksamhet
ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan senast 10 augusti. På grund av semesterperioden kan återkopplingen ta något längre tid än normalt. Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Rekryteringsprocessen kan inkludera intervjuer, referenstagning, bakgrundskontroll och säkerhetsprövning beroende på uppdragets krav. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Petra Barclay, Regionchef petra.barclay@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
431 35 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Helena Michels helena.michels@se.issworld.com Jobbnummer
9999215