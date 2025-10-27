Driftchef Bageri
Driftchef Bageri
Vi söker en ny ledare till vårt fantastiska bageri på ICA Maxi Stenhagen!
Är du en erfaren bagare eller konditor med passion för ditt yrke? Har du ledarerfarenhet och förmågan att med trygghet och entusiasm få med dig övriga i gänget? Då är det kanske just dig vi söker!
Vårt bageri
Här på Maxi Stenhagen erbjuder vi kunderna nybakat bröd och bakverk årets alla dagar. Här bakas allt med kärlek, från grunden. Detta innebär ett äkta hantverk där hela bakprocessen sker i vårt butiksbageri. Från mjölet i silon till färdig limpa.
Våra skickliga medarbetare arbetar med stolthet för att vårt bageri ska vara en fräsch och inbjudande avdelning där kunderna får både inspiration och en upplevelse av hantverket. Bageriet är modernt, fullutrustat med en maskinpark som ger de allra bästa förutsättningarna att hålla en hög produktion av förstklassiga bröd- och bakverk.
I rollen som driftchef bageri är du ansvarig för att planera, leda och utveckla ansvarsområdet - såväl strategiskt som operativt. Du är arbetsledare i den dagliga driften, du driver sälj och lönsamhet och arbetar aktivt med säljstyrning, säljplanering, svinn och egenkontroll.
Du är en erfaren bagare/konditor som är mån om att arbeta med kvalitativa råvaror och har stenkoll på både årets traditionella högtider samtidigt som du hänger med i och bevakar aktuella trender. Du har lätt för att se möjligheter och har en positiv inställning till utmaningar du ställs inför.
Du skapar och förankrar rutiner i det dagliga arbetet samt utvecklar sortimentet och inspirationen inom hela ansvarsområdet.
En av dina främsta uppgifter är att leda och motivera dina medarbetare. Du har en naturlig förmåga att skapa en trivsam arbetsmiljö och du drivs av att se andra utvecklas.
Dina personliga egenskaper
Du har en mycket god känsla för service och människor. I vårt öppna bageri, mitt i butiken möter du dagligen kunder och hjälper dem med beställningar, rådgivning och att svara på frågor. Du har lätt för att samarbeta med människor och jobbar bra ihop med andra. Du är en äkta lagspelare och bidrar till en trevlig stämning och ett engagerat team.
Som person är du utvecklingsfokuserad, kreativ, entusiasmerande och handlingskraftig. Självklart har du ett stort kundfokus, hög social kompetens och en god kommunikationsförmåga.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning (med 6 mån provanställning)) på heltid i vårt bageri. Arbetspassens tider är fördelade över alla bageriets öppettider. Tillträde efter överenskommelse (gärna så fort som möjligt). Lön efter överenskommelse.
Vad kan ICA Maxi Stenhagen erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en spännande utmaning och ett stimulerande arbete i en butik som har stora framtidsplaner och starka värderingar. Att värna om vår personal är viktigt för oss. Vi erbjuder en trivsam och trygg arbetsplats med högt i tak och med en stark gemenskap som präglas av glädje och samarbete. Vi på ICA Maxi Stenhagen sätter stor stolthet i det vi gör, nämligen att alltid överträffa förväntningar och ge kunden matinspiration, en förenklad vardag och handelns bästa kundmöte!
Är du intresserad?
För att ansöka klickar du på länken nedan och svarar på tre videofrågor. Efter att du svarat på de tre frågorna kommer du få en länk där du kan ladda upp CV och personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittat en lämplig kandidat, så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vi kontaktar dig inom kort om du är aktuell för nästa steg i rekryteringsprocessen.
Ansök idag och bli en del av vårt härliga ICA Maxigäng!https://maxistenhagen.uhigher.com/sv/jobs?v=91 Ersättning
