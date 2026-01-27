Driftansvarig sökes till Aspeboda Golfkrog
2026-01-27
Vi söker en erfaren och engagerad driftansvarig till Aspeboda Golfkrog. Rollen innebär helhetsansvar för den dagliga driften och passar dig som har erfarenhet av restaurangverksamhet och ledande arbete.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Som driftansvarig ansvarar du för den dagliga driften av restaurangen och arbetar både operativt och administrativt.Dina arbetsuppgifter
- Dagligt driftansvar för restaurangen
- Personalansvar, schemaläggning och bemanning
- Säkerställa god service och hög kvalitet
- Samarbete med kök och servering
- Beställningar, rutiner och enklare administration
- Uppföljning av verksamheten
Vi söker dig som
- Har tidigare erfarenhet av restaurangdrift, gärna i ledande roll
- Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad
- Har god servicekänsla och ledarskapsförmåga
- Trivs med att arbeta nära verksamheten
Vi erbjuder
- En ansvarsfull och varierande tjänst
- Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
- En trevlig arbetsplats i naturnära miljö
- Ett engagerat teamSå ansöker du
Ansökan sker via Platsbanken eller genom direktkontakt.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: sarbastspoon@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sarbasts Spoon AB
(org.nr 559288-9793) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9708267