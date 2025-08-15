Driftansvarig chark/ost/färdigmat

Solna Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Solna
2025-08-15


Driftansvarig Chark, Ost & Färdigmat + Stf. Försäljningschef

Nu har du chansen att ta en nyckelroll hos oss på ICA Maxi Solna!
Vi söker dig som brinner för färskvaror, älskar butiksarbete och vill kombinera ansvar för det dagliga arbetet med att utveckla och leda andra.

I rollen är du driftansvarig för vår chark-, ost- och färdigmatsavdelning samt ställföreträdande försäljningschef för packade färskvaror - en perfekt kombination för dig som vill växa som ledare och vara med och skapa matglädje varje dag.

Din vardag hos oss

Som driftansvarig leder du vardagen på avdelningen och ser till att allt fungerar i toppklass. Du ansvarar för:

Sortiment, kampanjer och säljplanering

Varuplock, hyllvård och skyltning

Att varorna håller högsta fräschör, avdelningen är välkomnande och kunderna får en riktigt bra upplevelse

Att stötta och motivera teamet i det dagliga arbetet

Som ställföreträdande försäljningschef är du en naturlig ledare i butiken när försäljningschefen inte är på plats.

Vem är du?

Vi söker dig som:

Har erfarenhet från dagligvaruhandeln, gärna inom färskvaror

Trivs i butiksmiljö och gillar att arbeta hands-on

Är kvalitetsmedveten, strukturerad och lösningsorienterad

Har förmågan att leda, inspirera och skapa engagemang i teamet

Har ett genuint intresse för mat, människor och försäljning

Har du tidigare haft en ledande befattning i butik? Stort plus!

Varför ICA Maxi Solna?

Att jobba hos oss är att vara en del av ett engagerat och nytänkande lag. Vi erbjuder:

En arbetsplats med högt tempo och mycket energi

En utvecklande roll med stort ansvar

Utrymme för egna idéer och förbättringar

Möjlighet att växa och utvecklas hos oss

Härliga kollegor som stöttar varandra

Förmåner som personalrabatt, friskvårdsbidrag, massör, återhämtningsfåtölj, hälsosam frukost, högtidsluncher och mycket mer.

Tjänsten: Heltid, provanställning 6 månader
Rapporterar till: Försäljningschef packade färskvaror
Ansök enkelt via mobilen - det tar bara några minuter!

Vi älskar utveckling och att göra skillnad - varje dag. Vill du vara med?

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Solna Stormarknad AB (org.nr 556665-1252)

Arbetsplats
ICA MAxi Stormarknad Solna (Solna Stormarknad AB)

Jobbnummer
9461099

