Dramapedagog till kulturskolan
2026-01-16
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Rättviks kommunala musikskola har funnits sedan läsåret 1956/57.
Vi erbjuder undervisning på bland annat dans, träblås, slagverk, klaviatur, bleckblås, stråk och sång inom många genres och i olika ensembler.
Musikskolan kommer under 2026 att utvecklas till Kulturskola. Det aktuella steget i utvecklingen till kulturskola är att utöka verksamheten till att omfatta även drama. För att göra det möjligt söker vi nu en dramapedagog som kommer få skapa och utveckla dramaämnet i samklang med övrig verksamhet i kulturskolan samt inom Barn- och utbildningsförvaltningen.Dina arbetsuppgifter
För att bygga upp och utveckla vår nystartade kulturskola söker vi nu en engagerad och kreativ dramapedagog. Här får du chansen att vara en del av en spännande resa där du får möjlighet att sätta din prägel på dramaundervisningen och skapa en inspirerande och inkluderande miljö för både barn och ungdomar.
I rollen som dramapedagog kommer du att få skapa och bygga upp dramaämnet från grunden. Det finns goda möjligheter att samarbeta på ett strukturerat sätt med förskola, grundskola, gymnasium samt anpassad grundskola och anpassat gymnasium, samt givetvis med övriga grenar i Kulturskolan. Du har goda möjligheter att skapa en verksamhet där din unika kompetens kommer till sin fulla rätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har en utbildning inom dramapedagogik eller annan utbildning, konstnärlig eller pedagogisk, som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Har ett brinnande intresse för drama och pedagogik.
- Har förmåga att skapa en trygg, kreativ och utvecklande miljö för elever i alla åldrar och nivåer.
- Är flexibel och kan anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar.
- Är ansvarsfull, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både kollegor och elever.
Det är även meriterande med relevant yrkeserfarenhet och tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Övrig information
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med RFAB.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Arbetsprov och undervisningsprov kan komma att begäras i rekryteringsprocessen.
Om arbetsgivaren:
Du som är intresserad av att arbeta hos oss kan på vår hemsida få en uppfattning om vad du kan förvänta dig i lön om du söker arbete hos oss. Välkommen att läsa mer via denna länk: https://www.rattvik.se/jobb-och-foretagande/jobba-i-rattviks-kommun/lonestruktur-i-rattviks-kommun.html
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
