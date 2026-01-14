Dörrmontör
2026-01-14
Söker du ett varierande arbete där du får använda din praktiska sida? Vill du bli en del av ett sammansvetsat team? Järnet Smide söker nu en dörrmontör som vill utvecklas och växa tillsammans med oss! Läs mer och ansök idag!
I rollen som dörrmontör hos Järnet Smide utgår du från arbetsorder och kundens förutsättningar. Arbetsdagen kan bland annat innehålla:
Kundkontakt och service
Mätning på plats
Demontering och montering av dörrar
Efterarbete och färdigställande
Du utgår från vårt kontor och verkstad i Länna industriområde.
För att lyckas i denna roll ser vi att du:
Har god fysik, då arbetet ibland är fysiskt krävande
Har körkort (B) och trivs med att jobba praktiskt
Behärskar svenska i tal och skrift
Trivs med att arbeta självständigt, men också i team.
Har en ansvarstagande och positiv inställning.
Erfarenhet av dörr- eller fönstermontage är meriterande, men inte ett krav
Järnet Smide erbjuder dig:
Ett ekonomiskt stabilt företag med trygg anställning
Ett engagerat och positivt team
Möjlighet till personlig utveckling och eget ansvar
En varierad arbetsdag där ingen dag är den andra lik
Om Järnet Smide
Järnet Smide är ett smidesföretag med starkt fäste i Stockholm och över 30 års erfarenhet i branschen. Vi är specialister på kundanpassade smideslösningar, där kvalitet, hantverk och kundservice står i centrum. Hos oss får du arbeta i en familjär miljö där utveckling, ansvar och arbetsglädje går hand i hand.
Intresserad av att höra mer? I denna rekrytering samarbetar Järnet Smide med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras celina.sundberg@jobway.se
Ersättning
