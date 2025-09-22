Dörrmontör
2025-09-22
Är du en noggrann och självgående dörrmontör? Vill du vara med och växa i ett engagerat och sammansvetsat team? Bli en del av Team Guardab! Ansök idag!
På Team Guardab får du möjlighet att arbeta med stål- och aluminiumpartier i varierande projekt i Stockholm. Vi söker dig som är prestigelös, ansvarstagande och alltid sätter kvalitet i fokus. Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Då vill vi gärna höra från dig!
Som dörrmontör på Team Guardab kommer du att:
Installera och montera våra produkter
Utföra montage hos varierande kunder, både hos privatpersoner och på entreprenader
Arbeta nära våra projektledare och säljare
Dokumentera ditt arbete noggrant
Få möjlighet att bredda dina kunskaper och lära dig montera fler typer av produkter
För att lyckas i denna roll har du med dig:
Gedigen erfarenhet inom stål- och aluminiumpartier
Flytande i svenska, både i tal och skrift
God kommunikations- och samarbetsförmåga
B-körkort
Om Team Guardab
Team Guardab är sedan starten ett familjeägt företag som idag är ett av Stockholms ledande säkerhetsföretag med kunskap och erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1986. Företaget har alltid strävat efter att skapa trygga och säkra miljöer i såväl bostäder, lokaler som offentliga byggnader.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Vi ser gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Team Guardab med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Celina Sundberg, celina.sundberg@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
