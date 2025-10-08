Dokumentationsingenjör
2025-10-08
Vi söker en Dokumentationsingenjör till Jönköping Energi AB
Vill du arbeta med teknisk dokumentation i framkant och samtidigt bidra till hållbar energiproduktion? Nu söker vi en dokumentationsingenjör till vår enhet Produktionsutveckling inom affärsområdet Värme och Kyla. Här får du chansen att kombinera din tekniska kompetens med ett strukturerat arbetssätt - och göra verklig skillnad i våra produktionsanläggningars utveckling.
Om rollen
Som dokumentationsingenjör ingår du i gruppen Anläggningsinformation, där vårt uppdrag är att förvalta och utveckla teknisk dokumentation och anläggningsregister för våra produktionsanläggningar. Du får ett ansvar för att anläggningsinformationen uppdateras vid förändringar i anläggningarna. I rollen ingår att göra befintlig anläggningsdokumentationen lättillgänglig, strukturerad och sökbar genom implementering i dokumentationssystemet. Rollen omfattar dessutom att vara delaktig i anläggningsprojekt där du bevakar och följer upp att kravställning rörande anläggningsinformation efterlevs. Du samarbetar både inom projektgruppen internt och med leverantörer samt tar slutligen emot anläggningsinformationen för förvaltning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer samt en teknisk förståelse kring informationens sammanhang och anknytning till anläggningarna.
Vi tror att du har:
God kunskap i AutoCAD.
Erfarenhet av teknisk dokumentation.
Elteknik bakgrund, exempelvis som el konstruktör eller ingenjör inom industri.
Erfarenhet från processindustri är meriterande
Du trivs med både självständigt arbete och att jobba i team, du är kvalitetsmedveten och har en vilja att bidra till Jönköping Energis framtid och enhetens resultat. Hos oss arbetar du på kontor men även i anläggningar. Du har B-körkort och goda kunskaper i svenska och kan hantera engelska när det behövs.
Har du dessutom ett intresse för systemförvaltning? Då finns möjlighet att axla en förvaltarroll i vårt dokumentsystem.
Mer information
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-24. Urval görs löpande så dröj inte med att söka!
Kontakta gärna Enhetschef Magnus Olsson via magnus.olsson@jonkopingenergi.se
alt 036-10 82 08 för mer information.
För fackliga frågor Jesper Käki, Vision, på tel. 036-19 18 45 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, på tel. 036-10 32 37.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Inför varje rekrytering tar vi beslut om vilka rekryteringskanaler vi ska använda och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp Ersättning
