Doktorander i miljöekonomi
Institutionen för ekonomi
Forskarutbildningsämne: Nationalekonomi
Beskrivning av doktorandprojektet
Miljöekonomigruppen söker två doktorander. De valda kandidaterna kommer att studera avancerade kurser i nationalekonomi motsvarande minst 90 högskolepoäng (tre terminer) och utföra forskning inom miljö- och naturresursekonomi under handledning av seniora medlemmar i gruppen, som kulminerar med en avhandling efter totalt fyra års anställning. Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
De valda kandidaterna kommer att börja med att studera doktorandkurser, och under tiden utveckla sina egna idéer för forskningen och avhandlingsarbetet, inom ramen för forskargruppens inriktning och kompetens. Beroende på dessa idéer kommer de att arbeta under handledning av professor Rob Hart med frågor relaterade till långsiktig makroekonomisk utveckling och hållbarhet, docent Shon Ferguson på tillämpade mikroekonometriska metoder i miljöekonomi, eller docent Vivian Wei Huang med frågor relaterade till produktionsekonomi med fokus på effektivitets- och produktivitetsanalys.
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra till institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid, och din utbildningstid förlängs i så fall.
Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen 1993:100, 7 kap. § 35).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i ämnet nationalekonomi har den som fullgjort kursfordringar motsvarande minst 90 högskolepoäng i ekonomiska ämnen. Dessa ska inkludera ett självständigt arbete och minst 30 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå.
Dessutom krävs att du har kunskaper i engelska som motsvarar godkänt betyg i Engelska B/6 från svenskt gymnasium.Bakgrund
De framgångsrika kandidaterna ska ha en bakgrund inom nationalekonomi, eller annan för tjänsten relevant studieinriktning, med ett stort intresse för miljöekonomi. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) krävs. Vi söker kandidater som visar - genom de kurser de har gått och de uppnådda betygen, kvaliteten på sin masteruppsats, eller på andra sätt - potentialen att bli utmärkta forskare inom miljö- eller naturresursekonomi, och därmed bidra till kunskap och förståelse för hur vi kan utveckla bättre politik för att uppnå önskade resultat med avseende på både ekonomin och miljön. Vi vill också ha lagspelare som kommer att bidra till utvecklingen av vår grupp.Om företaget
SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, med en tydligt uttalad målsättning att forskningen ska vara excellent. Vid Institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen håller i master- och kandidatprogram i ekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är miljö och naturresurser, och jordbruksekonomi.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/.
Försörjningsform och lön:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).
Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.
Omfattning:
Heltid
Placering:
UppsalaTillträde
Augusti 2026
Ansökan och urval:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 7 april 2026.
Ansökan ska innehålla följande bilagor (i pdf-format):
• Ett personligt brev där du beskriver bakgrunden till ditt intresse för den sökta anställningen samt ditt forskningsintresse och färdigheter relaterade till platsen.
• En meritförteckning (CV)
• Kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier vid universitet eller högskola
• Ett exemplar av examensarbete på avancerad nivå vars omfattning motsvarar minst 15 högskolepoäng eller annat relevant självständigt arbete av motsvarande svårighetsgrad och omfattning.
• Dokument som styrker kunskaper i Engelska B/6 eller motsvarande. Observera att detta inte behövs för de som har godkänt svenskt gymnasiebetyg eller har en Masterexamen från svenskt lärosäte.
• Kontaktuppgifter till två referenser, till exempel lärare, handledare eller tidigare chef.
• Inför beslut om antagning till utbildning på forskarnivå ska sökande med utländskt medborgarskap uppvisa en vidimerad kopia av sitt pass. Vidimerad kopia medtas till intervjutillfället och visas upp i samband med intervjun.
• Urval bland behöriga sökande sker baserat på de bilagor som nämns här ovanför, och ska göras med hänsyn till förmåga att slutföra utbildningen inom utsatt tid.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
