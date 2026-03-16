Doktorand inom Infektionsmedicin
2026-03-16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen för Infektionsmedicin
Den anställde kommer att placeras inom forskargruppen Quantitative Immunobiology.
Forskargruppen bedriver högteknologisk medicinsk forskning inriktad mot immunologi, infektion och cancer och består av en blandning av doktorander, postdocs och teknisk och administrativ personal.
I forskargruppen värdesätter vi en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi strävar kontinuerligt efter att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Forskargruppen söker nu en doktorand på heltid (100 %) med start den 17 augusti 2026 (eller enligt överenskommelse).
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetet inkluderar primärt funktionell testning av antikroppar genom experiment, analys och sammanställning av resultat. Arbete med celler och användning av en mängd olika experimentella metoder.
Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom tjänstens ram.Kvalifikationer
För anställningen krävs:
- Master i Molekylärbiologi eller motsvarande.
- Mycket goda kunskaper inom antikroppsbiologi.
- Mycket goda erfarenhet av molekylärbiologi samt flödescytometri.
Som person söker vi dig som har god självständighet i ditt arbete samt god kommunikationsförmåga.
Meriterande:
- Goda kunskaper inom infektionsbiologi
- Goda kunskaper inom Mikroskopi
- Erfarenhet av cellordnling
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Önskat startdatum 17e augusti 2026, eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV och examensbevis samt övrigt som du önskar åberopa. Minst två referenser med fullständiga kontaktuppgifter.
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/668".
Detta är ett heltidsjobb.
org.nr 202100-3211
Lunds universitet Kontakt
Magnus Rasmussen, Avdelningschef magnus.rasmussen@med.lu.se +46462221797
9800389