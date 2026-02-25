Doktorand i systembiologi
Publiceringsdatum2026-02-25
Anställningen är inom ämnet systembiologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar utveckling och tillämpning av datorbaserade, matematiska och statistiska metoder och modeller, samt generering av storskalig data för studier av biologiska system.
Forskningen som ingår i denna doktorandtjänst kommer att bedrivas inom forskningsgruppen för Infektionsbiologi. Forskningsgruppen har lång erfarenhet av utveckling av metoder och verktyg för storskalig dataanalys med tillämpningar inom Life Science området. Anställningen avser forskarutbildning relaterat till studier för att identifiera genetiska signaturer för sjukdomar kopplade till infektion med den fästingburna bakterien Neoehrlichia mikurensis. Arbetet kommer att innebära både dataanalys av gensekvenser från humana B-celler, bakteriestammar av Neoehrlichia mikurensis, samt singel-cellsekvensering av humana B-celler. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Högskolan i Skövde. Sökande bör vara förberedd på att arbetet kommer att utföras både i Skövde och i Göteborg.
Din roll
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att bedriva forskning, utföra institutionsrelaterade tjänster samt utföra relaterade administrativa uppgifter. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.
Vi söker dig som har:
• Examen på avancerad nivå, eller minst 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå; eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utanför Sverige
• Minst 60 högskolepoäng inklusive ett självständigt examensarbete (15 högskolepoäng) på avancerad nivå inom bioinformatik, systembiologi eller ett närliggande område
• Dokumenterad engelsk språkkunskap motsvarande den svenska gymnasiekursen Engelska 6; eller motsvarande förvärvade kunskaper.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
• Förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
• Förmåga att självständigt planera och utföra vetenskapliga studier och analysera resultat.
• Dokumenterad god samarbetsförmåga.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
• Dokumenterad god praktisk erfarenhet av Immcantation och MiXCR för B-cellsreceptorsekvens-bearbetning, annotering och klonotyp-identifiering samt av "R tidyverse" för datavisualisering.
• Kunskap och erfarenhet av "Bash scripting" och "Unix command-line tools" för bearbetning och automatisering av storskalig "Next Generation Sequencing" (NGS) data
• Teoretiska och/eller praktiska erfarenheter av 10x Genomics Chromium och BD Rhapsody "single-cell"-plattformar samt av Seurat-verktyget för bearbetning av "singel-cell"-sekvensdata.
• Erfarenhet av användning av statistiska metoder, inklusive multivariata metoder, maskininlärning och nätverksanalyser
• Kunskap om bakomliggande mekanismer för immunsystemets sjukdomar
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad god praktisk erfarenhet av Immcantation och MiXCR för B-cellsreceptorsekvens-bearbetning, annotering och klonotyp-identifiering samt av "R tidyverse" för datavisualisering, samt teoretiska och/eller praktiska erfarenheter av 10x Genomics Chromium och BD Rhapsody "single-cell"-plattformar samt av Seurat-verktyget för bearbetning av "singel-cell"-sekvensdata.
Anställningsform:
Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 4,5 år. Anställningens omfattning är 100 %, varav 90 % forskarstudier och 10 % institutionstjänstgöring. Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande. Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.
Sista ansökningsdatum: 19 mars 2026
Diarienummer: Ref nr HS 2026-185
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Henrik Thilander och projektledare Andreas Tilevik. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.Så ansöker du
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb
genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen. Där kan du även läsa mer oss Högskolans rekryteringsprocess samt vilka förmåner du har som medarbetare hos oss. Välkommen med din ansökan!
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
• Personligt brev
• CV
• Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa
• Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen och förväntningar på forskarutbildningen
• Examensarbete
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se
Ersättning
