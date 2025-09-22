Doktorand i psykologi (B)
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Psykologiska institutionen är en kreativ och internationell arbetsplats för forskning och utbildning.
Psykologiska institutionen bedriver framgångsrik forskning inom arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognitiv psykologi, perception och psykofysik, personlighets-, social- och utvecklingspsykologi samt psykobiologi och epidemiologi. Våra forskare publicerar regelbundet i internationella tidskrifter och deltar aktivt som experter i media. Vi har ett omfattande samarbete med externa organisationer och vi har ett ständigt utbyte av gäststudenter och forskare från hela världen.
Som forskare hos oss har du tillgång till modern forskningsinfrastruktur. Här finns inspelningsstudio, avancerade laboratorier för bland annat sömnforskning och sensorisk forskning samt stora databaser som ger möjlighet till komplexa studier över tid. Vi samarbetar även med Centrum för hjärnavbildning vid Stockholms universitet och har därigenom tillgång till bland annat MRI, EEG och TMS.
Mer information om oss finns på: Psykologiska institutionen.
Projektbeskrivning
Doktorandanställningen är en del av det 5-åriga projektet "Time Matters: Uncovering dynamic mechanisms and optimising the intervention timing across the addictions" finansierat av ett European Research Council 2025 Starting Grant. Dr Olga Perski leder projektet som huvudansvarig forskare (PI). Projektet kombinerar "ecological momentary assessment" (EMA) med passiv datainsamling från smartphones och smartklockor (t.ex. geolokalisering och hjärtfrekvens) för att undersöka när, var och hur psykologiskt stöd bäst kan ges för att på ett effektivare sätt hjälpa människor att sluta med skadliga beroenden. Projektet kommer att rekrytera två doktorander som bidrar till olika delar av forskningen: psykologisk undersökning av dynamiska processer eller matematisk modellering och datasimulering.
Doktoranden med inriktning på matematisk modellering och datasimulering av dynamiska processer kommer att fokusera på utveckling av en dynamisk modell för återfallsrisk vid skadliga beroenden. Arbetet innefattar även genomförande av en intensiv longitudinell studie med individer med riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion, cannabisanvändning eller spelberoende samt validering av den dynamiska modellen.
Doktoranden kommer att arbeta nära tillsammans med forskningsledaren, en doktorand med inriktning på psykologisk undersökning av dynamiska processer, en forskningsassistent och en postdoktor. Projektet stöds av en internationell rådgivande styrelse. Projektet inkluderar möjligheter för internationella konferensresor, forskningsbesök vid andra universitet samt sommarkurser.
Vi söker en motiverad och engagerad kandidat med intresse för matematisk modellering av sociala och psykologiska processer (i synnerhet modellering av dynamiska system). Du bör kunna arbeta självständigt men också trivas med att samarbeta i en forskningsmiljö och bidra produktivt i ett större team. Erfarenhet av matematisk modellering (t.ex. agent-based modelling, Markov chains or ordinary differential equations), datavetenskap samt programmering i R, MATLAB eller Python är meriterande. Eftersom du kommer att ingå i ett internationellt team krävs mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i psykologi gäller att man har minst 90 högskolepoäng på grund- eller avancerad nivå i psykologi eller annan utbildning med relevans för avhandlingsämnet, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av självständigt arbete, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvade motsvarande kunskaper. Man skall också ha sådana kunskaper i engelska som medger studier av engelskspråkig facklitteratur.
Se Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi.
Urval
Vid urvalet kommer avseende att fästas vid tidigare akademiska meriter samt en bedömning göras av sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Som underlag för denna bedömning används främst (1) den tidigare uppsats/publikation som skall medfölja ansökan, samt (2) övriga utbildnings- och yrkesmeriter, inklusive tidigare publikationer (CV).
Vänligen, se Psykologiska institutionens hemsida för ytterligare information och anvisningar till ansökan.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Önskat startdatum: 1 januari 2026, eller så snart som möjligt efter det.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Publiceringsdatum2025-09-22Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av projektledaren, Dr Olga Perski, olga.perski@su.se
.
Allmän information om Psykologiska institutionen och ansökan till forskarutbildningen lämnas av studierektor Mats Nilsson, tfn 08-16 46 05, mats.nilsson@psychology.su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3340-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Psykologiska institutionen Jobbnummer
9518981