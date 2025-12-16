Doktorand I Pedagogik - Forskarskolan Graite
2025-12-16
Till den nationella forskarskolan GRAITE: Forskarskolan för artificiell intelligens i lärarutbildningen, söker HLK nu två doktorander i pedagogik.
Vi söker dig som:
- Har ett genuint intresse för tvärvetenskap och vill arbeta i gränslandet mellan samhällsvetenskap, humaniora, språk, litteratur och AI-utveckling.
- Är nyfiken, analytisk och har god samarbetsförmåga.
- Vill bidra till utvecklingen av framtidens utbildning genom forskning med hög relevans för lärarutbildningen och lärarprofessionen.
OM FORSKARSKOLAN GRAITE
GRAITE samlar forskare och doktorander nationellt och internationellt för att utveckla kunskap om hur AI och digital teknik förändrar utbildning, lärande och professioner. Fokus ligger på hur lärarutbildare kan förstå, använda och kritiskt granska AI - och samtidigt förbereda framtidens lärare för en skola där AI får allt större betydelse. Forskarutbildningen präglas av tvärvetenskap och samverkan mellan humaniora, samhällsvetenskap, teknik och pedagogik i starka nationella och internationella nätverk. Målet är att stärka lärarutbildares förmåga att utveckla och förmedla kunskap om AI i utbildning som stödjer demokratiska och etiska värden och möjliggör nya undervisningspraktiker.
Ditt projekt ska bidra till att stärka den vetenskapliga grunden inom ett eller flera av följande områden:
- Lärarutbildares digitala kompetens och deras förmåga att stödja lärarstudenters kritiska och ansvarsfulla användning av AI.
- Utveckling av och förberedelse för undervisningspraktiker med AI i lärarutbildning och skola.
- Analys av möjligheter och begränsningar med AI i relation till styrdokument, nationella förutsättningar och samhällets digitala transformation.
- Metoder för att integrera AI i lärarutbildningen inom olika ämnesområden.
VI ERBJUDER DIG
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackskolor inom Jönköping University (JU). JU är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, innovativa och företagsamma medarbetare från hela världen. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ tvärvetenskaplig miljö med goda möjligheter till personlig utveckling.
Som GRAITE-doktorand blir du en del av JU:s AI-nätverk JAINe och möter forskare från alla fakulteter. Du får möjlighet att undervisa och handleda inom lärarutbildningen och masterprogrammet LeaDS, där kurser om AI i utbildning utvecklas kontinuerligt.
Du får handledning av ett tvärdisciplinärt team och ingår i konsortiet GRADEResearch, som samlar nio svenska lärosäten och flera forskarskolor inom digitalisering och lärande. JU bidrar med särskild expertis inom samhällsvetenskap och humaniora, vilket ger dig möjlighet att utveckla projekt som förenar teknologiska perspektiv med humanistiska och pedagogiska insikter.
ARBETSUPPGIFTER
Som doktorand kommer du att:
- bedriva forskarstudier inom GRAITE med inriktning mot utbildning i relation till teknik och AI.
- utveckla ett avhandlingsprojekt som tydligt relaterar till svensk lärarutbildning.
- delta aktivt i forskarskolans kurser, seminarier och nätverk.
- genomföra institutionstjänstgöring motsvarande ett års heltidsarbete (20 % av heltid). inklusive undervisning främst på masterprogrammet LeADS samt på HLK:s lärarutbildningar. Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
För att anses behörig för tjänsten som doktorand ska du ha:
- avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå och 90 hp i pedagogik eller annat ämne med relevans för forskningsprojektets inriktning, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarade kunskaper.
- gjort ett självständigt arbete om minst 15 hp med relevans för ämnet.
- intresse för att bygga broar mellan språk, humaniora, litteratur, teknik och AI.
- en forskningsinriktning som är relevant för svensk lärarutbildning.
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- lärarlegitimation eller erfarenhet av arbete inom skola eller lärarutbildning.
- erfarenheter från internationell utbildning eller internationella samarbeten.
- tidigare erfarenhet av forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplade till digitalisering, AI eller teknik i utbildning.
- dokumenterat intresse för utbildning i relation till teknik och artificiell intelligens.
INFORMATION
Forskarutbildningen omfattar fyra års forskarstudier på heltid men genomförs normalt under en tidsperiod om fem år eftersom även institutionstjänstgöring, undervisning eller liknande om maximalt 20 procent ingår. Doktorandtjänsten är på heltid med start 2026-05-01, eller enligt överenskommelse. Anställningen är reglerad i enlighet med https://ju.se/download/18.15ef28f7184cf9280581e4c5/1746775562361/Antagnings-
ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-25. Urvalsprocessen pågår kontinuerligt, vilket innebär att anställningar kan göras före den sista ansökningsdagen. Bilagor föredras i PDF-format och ska innehålla följande dokument:
- CV och personligt brev där du beskriver ditt intresse för forskarskolan GRAITE och hur din forskningsprofil relaterar till svensk lärarutbildning
- Vidimerade intyg och examensbevis
- Redovisad och styrkt akademisk meritering
- Eventuella vetenskapliga publikationer och uppsatser
- Förslag på preliminärt forskningsområde eller projektidé på ca fem sidor som ska innehålla problemformulering/-ar, teoretiska och metodologiska utgångspunkter samt en tidsplan för genomförandet av forskningsarbetet
- Minst två referenspersoner Ersättning
