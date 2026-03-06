Doktorand i materialteknik
Karlstads universitet / Högskolejobb / Karlstad Visa alla högskolejobb i Karlstad
2026-03-06
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads universitet i Karlstad
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2026-03-06Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i materialteknik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, som har cirka 60 anställda och kännetecknas av en vänlig, inspirerande och internationell atmosfär, med ett stort antal anställda från hela världen.
Anställningen är placerad vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, men arbetet sker i samarbete med Institutionen för matematik och datavetenskap. Projektet syftar till att förbättra dämpningen av lätta och kritiska komponenter genom att optimera geometrin, använda metalliska material med hög intern dämpning samt puderfyllda håligheter. Sådana konstruktioner har amplitud- och frekvensberoende dämpning och kräver utveckling av nya optimeringsstrategier samt implementering och tillämpning av dessa för både små modeller och industriella tillämpningar.
Projektet kommer att engagera industriella partners, från vårt etablerade nätverk, med fallstudier som väljs ut under projektets gång för att säkerställa optimal anpassning till forskningens fokus. Som doktorand kommer du att ha möjlighet att tillverka metalliska komponenter med laser powder bed fusion technology/LPBF (laserpulverbäddsfusionsteknik) samt att genomföra mekanisk testning, vilket möjliggör framtagning av prototyper. Du kommer även att ha tillgång till utrustning för utmattningstestning för att uppskatta komponenters utmattningslivslängd. Du kommer aktivt att bidra både till modellering och utveckling av konstruktionsoptimeringsmetoder samt till den experimentella valideringen av de optimerade utformningarna.Dina arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen, som består av 240 högskolepoäng (hp) vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen, är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Du ges möjlighet att, tillsammans med andra, fördjupa dig i dina intresseområden. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 % av full arbetstid.
Behörighet och antagning
För att kunna bli antagen till forskarutbildningen krävs att du uppfyller både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i materialteknik äger den som har avlagt en civilingenjörsexamen i maskinteknik, eller en magister- eller masterexamen inom huvudområdet maskinteknik eller angränsande huvudområden som materialteknik/materialvetenskap, fysik och kemi. Den som ej uppfyller det särskilda behörighetsvillkoret men som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper kan efter särskild prövning bli behörig.
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs dessutom att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap. 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.
Bedömningsgrunder, villkor och ansökan
Läs den fullständiga annonsen som visas på Karlstads universitets webb.
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg, senast 2026-04-07.
Ange referensnummer: REK 2025/245
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Ersättning
Månadslön, lokalt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REK2025/245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120) Arbetsplats
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Kontakt
Anton Tkachuk, universitetslektor/docent anton.tkachuk@kau.se +46733017056 Jobbnummer
9782273