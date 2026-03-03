Document Control Administrator - Beccs
2026-03-03
Vi söker en Document Control Administrator - BECCS till en statligt ägd aktör inom energiproduktion och fjärrvärme.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att säkerställa ordning, kvalitet och spårbarhet i projektets dokumenthantering. Du ansvarar för att all projektdokumentation hanteras korrekt, är lättillgänglig och uppfyller fastställda krav och rutiner. Arbetet innefattar samordning med olika funktioner inom projektet och deltagande i tvärfunktionella forum.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Hantera och underhålla projektdokumentation enligt fastställda dokumentstyrningsrutiner.
Säkerställa korrekt lagring, arkivering och åtkomst till både tekniska och icke-tekniska dokument (t.ex. kontrakt, rapporter och korrespondens).
Ansvara för versionshantering och säkerställa att rätt versioner finns tillgängliga för berörda intressenter.
Uppdatera och underhålla dokumentregister och databaser med hög noggrannhet.
Samordna dokumentflöden för inlämning, granskning och godkännande mellan engineering, inköp, bygg och övriga funktioner.
Stötta i framtagning och strukturering av rapporter, revisioner och statusuppdateringar kopplade till dokumenthantering.
Utveckla och implementera projektspecifika rutiner för dokumentkontroll.
Strukturera och klassificera dokument för att säkerställa enkel åtkomst och spårbarhet.
Vara kontaktperson för dokumentrelaterade frågor inom projektet.
Tillhandahålla befintliga dokument från projektets arkiv vid behov.
Stötta Document Control Lead i frågor kopplade till teknisk dokumentation.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 2 års erfarenhet av dokumentstyrning, gärna inom bygg-, anläggnings- eller ingenjörsprojekt.
Mycket god förståelse för dokumentstyrningsprinciper, metoder och best practice.
God kännedom om projektdokumentationens krav och beroenden.
Erfarenhet av EDMS- och CDE-system såsom Aconex eller liknande.
Förståelse för projektstyrningsmetodik och verktyg.
Mycket god systemvana inom dokumenthanteringsverktyg.
Stark organisatorisk och analytisk förmåga.
Förmåga att hantera stora dokumentmängder effektivt och strukturerat.
Mycket god kommunikativ förmåga gentemot både interna och externa intressenter.
Yrkeshögskoleutbildning eller kandidatexamen inom Informationshantering, Administration eller liknande område.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från arbete i större projektmiljöer är meriterande.Dina personliga egenskaper
Exceptionell noggrannhet och detaljfokus.
Proaktiv och förbättringsorienterad.
Förmåga att arbeta under tidspress och anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Stark problemlösningsförmåga och god prioriteringsförmåga.
Trivs i en dynamisk och snabbföränderlig projektmiljö.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
