DO söker HR-specialister (SÄVA)
2025-11-10
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker engagerade HR-specialister som vill arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering. DO är en växande myndighet och förväntas växa ytterligare som ett resultat av det svenska genomförandet av EU-direktivet om lönetransparens. Som HR-specialist kommer du främst att arbeta med att stötta chefer i rekryteringsprocessen. Befattningarna som HR-specialist är särskilda visstidsanställningar (SÄVA).
HR-sektionen
HR-sektionen är en av tre sektioner vid enheten för verksamhetsstöd på DO. De övriga sektionerna på enheten är ekonomi- och inköpssektionen samt infrastruktursektionen. Enhetens uppdrag är att på olika sätt bidra till genomförandet av myndighetens uppdrag.
HR-sektionens uppdrag är att stödja så att myndigheten har ett professionellt medarbetar- och ledarskap, en god och hållbar arbetsmiljö och kompetensförsörjning samt ett aktivt arbete mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Sektionen ansvarar för att bistå med stöd, samordning och utveckling av myndighetens strategiska och löpande HR-processer samt att ge konsultativt stöd till cheferna inom HR-områden. I ansvaret ingår att säkerställa att avtal och interna styrdokument inom HR-området följer gällande regelverk och överensstämmer med den statliga arbetsgivarpolitiken. Vidare ansvarar sektionen för att informera, samverka och förhandla med arbetstagarorganisationerna i arbetsgivar- och verksamhetsrelaterade frågor samt att informera och samverka med skyddsombud i arbetsmiljöfrågor.
Sektionen består av två HR-specialister, en HR-koordinator och en HR-chef.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
I rollen som HR-specialist kommer du främst att bistå cheferna i rekryteringsprocessen nu när myndigheten kommer att växa på grund av löntransparensdirektivet. Du kommer att arbeta operativt i hela rekryteringsprocessen från att det tas beslut om att någon ska rekryteras till att beslut fattas om anställning. I arbetet ingår att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor för att vidareutveckla arbetsprocesser inom sektionens ansvarsområden. Du kommer också att delta i andra förekommande arbetsuppgifter inom HR-sektionen utifrån verksamhetens behov som exempelvis utbildningar.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig med
• akademisk examen från PA-programmet. Även annan utbildning kan räknas, om DO bedömer den som likvärdig
• några års aktuell erfarenhet av att ge brett kvalificerat stöd till chefer i arbetsrättsliga och personalrelaterade frågor
• några års aktuell erfarenhet av de statliga regelverken och dess avtal inom HR-området
• mycket god kunskap om vad arbetsgivarrollen innebär ur ett HR-perspektiv
• god och några års aktuell erfarenhet av att ha arbetat operativt med kompetensbaserad rekrytering inom statlig verksamhet
• några års aktuell erfarenhet av att arbeta i ett rekryteringssystem
• mycket goda kommunikativa egenskaper
• mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• goda kunskaper i Office-paketet.
Du ska ha förmåga att
• ge kvalificerat och professionellt konsultativt stöd till chefer i olika HR-frågor
• självständigt kunna organisera och driva ditt arbete framåt inom HR-området på ett effektivt sätt
• bidra till utveckling och samarbete samt agera ansvarstagande
• kunna analysera och genomföra bedömningar inom HR-området utifrån verksamhetens behov
• i ditt arbete inge förtroende och ha hög integritet, samt ha ett bra omdöme
• kunna vara prestigelös, lösningsinriktad och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter
• vara flexibel och snabbt kunna sätta sig in i och växla mellan olika arbetsuppgifter
• i ditt arbete kunna möta människor med respekt.
Meriterande
• erfarenhet av att utveckla, driva och implementera HR-processer inom en organisation
• erfarenhet av att utbilda chefer inom rekrytering
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.
Vi söker två HR-specialister och befattningarna är särskilda visstidsanställningar (SÄVA) om 360 dagar med tillträde så snart som möjligt.
Om DO
DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer inom några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på www.do.se.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Vidare erbjuds möjlighet till visst distansarbete om verksamheten tillåter.
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Kontaktperson är rekryterande chef Christina Ågren eller HR-specialist Emilie Duran. Fackliga företrädare är Matilda Davin Omar för Saco och Camilla Arnesen för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till den HR-specialist som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 1 december via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/alternativt
till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2025/8191. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning. Om du blir kallad till intervju kommer vi att begära in vidimerade examensbevis. Ersättning
