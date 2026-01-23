Djurvårdare nivå 2, föräldravikariat
2026-01-23
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som djurvårdare hos oss får du jobba i en varierad vardag med kollegor som hjälps åt där det behövs. Du kommer att vara ett av våra ansikten utåt med mycket djurägarkontakt, både på mottagningen och per telefon.
Dina arbetsuppgifter som djurvårdare kommer vara de som ryms inom din behörighet. Allt från att du hjälper veterinär med de inbokade smådjuren till att ha egna patienter. Du kommer att sköta städning, tvätt, disk, försäljning och diverse beställningar. Att svara i kundtelefonen är en viktig del i arbetet, då ska du kunna ge enkla råd, göra en första bedömning, boka besök och vid akutfall kontakta närmaste veterinär. Ibland kan du också få följa med veterinär ut som fältsköterska.
Distriktet består av två mottagningar, en större i Älvsbyn och en mindre i Piteå. I Älvsbyn är kliniken bland annat utrustad med röntgen, tandutrustning och operation för smådjur.
Du kommer att vara stationerad i Älvsbyn men tjänstgöring i Piteå vissa dagar ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är djurvårdare på nivå 2.
Du är en engagerad och lösningsorienterad lagspelare som stöttar och arbetar för teamets bästa och mot gemensamma mål. Du är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande gentemot våra kunder för att ge dem en god upplevelse av sin kontakt med oss.
Arbetsdagens förutsättningar kan snabbt ändras och då behöver du kunna fatta beslut och bedöma vad som bäst stödjer ett bra flyt och flöde i arbetet. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Tidigare arbetslivserfarenhet inom djurvård är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan. Rekrytering sker löpande!
Vi bryr oss om vår personal därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder samt friskvårdsbidrag. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvad mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
