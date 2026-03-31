Djurvårdare nivå 2 eller 3
Om kliniken/oss
Vi är en liten privatägd klinik, som drivs av personal som arbetar i den dagliga verksamheten. Vi erbjuder poliklinik, röntgen, ultraljud, laboratoriundersökningar, operation samt tandbehandlingar.
Vi värdesätter kundens och djurens upplevelse vid varje besök hos oss, och önskar att du gör detsamma.
Vi söker
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande djurvårdare Nivå2/3 för ett sommarvikariat med goda möjligheter till fortsatt anställning. Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Som djurvårdare hos oss kommer du att få arbeta nära både djur och kollegor. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar bland annat receptions- och butiksjobb, assistans vid undersökningar och behandlingar, lokalvård och aseptik. Kvalifikationer
Vi söker dig som är djurvårdare nivå 2 alt 3. Du ska ha god samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Tidigare erfarenhet inom djursjukvården är meriterande.
Sommarvikariat med möjlighet till förlängning. Start enligt överenskommelse
Välkommen att skicka in er ansökan med CV och personligt brev till susanthi@kullavikvet.se
Urval sker löpande
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: susanthi@kullavikvet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Djurvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smådjurskliniken I Kullavik AB
(org.nr 559490-3295)
Gamla Särövägen 399 A (visa karta
)
429 32 KULLAVIK Kontakt
Susanthi Vanel Elgestål susanthi@kullavikvet.se Jobbnummer
9831383