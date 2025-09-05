Djurskötare Dansjö Gård
2025-09-05
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige
Dansjö gård bedriver mjölkproduktion med ca 700 mjölkkor i moderna lösdrift stallar.
Korna mjölkas i karusell 3 gånger/dygn.
Vi föder upp våra egna ungdjur.
Är du intresserad av att arbeta i ett team med djur och underhåll kan detta vara ett jobb för dig.
Vi erbjuder bra boende nära gården.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: dansjogard@gmail.com Arbetsgivarens referens
Dansjö Gård (visa karta
342 92 ALVESTA Körkort
Dansjö Gård AB Kontakt
Driftsledare mjölkkorna
Anna-Karin Elisabeth Aaby-Ericsson dansjogard@gmail.com 0703706153 Jobbnummer
