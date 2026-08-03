Distrubitionsförare inom kyl och frys
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Götene Visa alla fordonsförarjobb i Götene
2026-08-03
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Götene
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Är du en erfaren lastbilsförare med CE-behörighet och söker nya utmaningar i Götene med omnejd? Vi letar nu efter en trygg och noggrann chaufför som vill bli en viktig del i vår kunds transportorganisation!
Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad distributionsförare till vårt team i Götene! Hos oss får du en trygg anställning med goda villkor och möjlighet att arbeta i ett stabilt och uppskattat företag med stark lokal förankring. Som förare ansvarar du för säker och effektiv distribution av gods till våra kunder i regionen. Du arbetar självständigt men är en viktig del av ett sammansvetsat team där noggrannhet, ansvar och kundfokus står i centrum.
Vi söker dig som: • Har giltigt CE-körkort • Har digitalt förarkort och godkänd färdskrivare • Har YKB (kompetensbevis för yrkesmässig trafik) • Behärskar svenska flytande i tal och skrift • Har ADR-intyg för transport av farligt gods • Har truckkort och vana att hantera palltruck • Har minst 1 års erfarenhet av liknande arbete • Är noggrann, ansvarstagande och skötsam
Vi erbjuder dig: • Trygg anställning omfattad av Transports åkeriavtal • Stabil och långsiktig anställning i ett växande företag • Rullande schema med tydlig planering • Moderna fordon och god arbetsmiljö • Kollegial gemenskap och möjlighet till utvecklingPubliceringsdatum2026-08-03Övrig information
Vi erbjuder möjligheten till personlig utveckling hos vår kund. Dessutom får du chansen att jobba med fantastiska och skarpa kollegor. Vår verksamhet växer och är i en förändringsfas vilket innebär att det finns möjlighet till egna initiativ och utvecklingsmöjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Götene (visa karta
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533 30 GÖTENE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10018706