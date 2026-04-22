Distriktssköterska, vikariat
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Välkommen till Närhälsan Dals-Ed vårdcentral! Vi är en välfungerande och strukturerad verksamhet med över 4 800 listade patienter och ett kompetent team som tillsammans arbetar för att möta våra invånares behov på bästa möjliga sätt. Hos oss bedrivs en komplett primärvård med specialistmottagningar inom BVC, diabetes, hjärta/kärl, astma/KOL, medicinsk fotvård och dietist. Vårdcentralen har dessutom en samtalsmottagning med psykolog, legitimerad psykoterapeut och kurator med KBT-kompetens. I våra moderna lokaler finns även familjecentral, mödravård, ungdomsmottagning, sjukgymnastik och arbetsterapi, vilket ger nära och smidiga samarbeten mellan olika professioner.
Dals-Ed är känt för sina fantastiska naturmiljöer med sjöar, skogar och nationalparken Tresticklan, som erbjuder orörd vildmark och fina möjligheter till vandring, bad och friluftsliv under sommaren. Samtidigt är det enkelt att ta sig hit tack vare goda tågförbindelser till Göteborg, Trollhättan och Oslo. Som anställd hos oss erbjuds du en rad olika fördelar och förmåner, som du kan läsa mer om här: Fördelar och förmåner - Närhälsan (narhalsan.se)
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen.
Arbetet sker genom både akut och planerad verksamhet. Du arbetar till stor del självständigt med triagering, behandling och uppföljning av patienter. Ett nära samarbete sker med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt i teamet, men även tillsammans med andra aktörer såsom hemsjukvård och annan specialistvård. Tillsammans med vårdcentralsledningen ansvarar ni för att utveckla och driva verksamheten framåt. Att utbilda framtidens kollegor är en viktig och givande del av vårt uppdrag, därför ingår även handledning av studenter som del i din roll på vårdcentralen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom regional primärvård.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande.
Tjänsten avser ett vikariat från 2026-09-01 till 2027-03-31.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
