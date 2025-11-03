Distriktsläkare till Varberga vårdcentral
Region Örebro län / Läkarjobb / Örebro Visa alla läkarjobb i Örebro
2025-11-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Som allmänspecialist på Varberga vårdcentral kan du få ansvara för MVC eller BVC i kombination med övriga uppdrag inom primärvårdsuppdraget. På Varberga vårdcentral är vi framåtsträvande, vi utvecklas ständigt och testar gärna nya arbetssätt. Här lyssnar vi på personalens idéer och önskemål och vill ständigt utvecklas. Det finns långt framskridna planer på ombyggnation där Du kommer att kunna vara med och påverka din fysiska arbetsmiljö.
Varberga vårdcentral är en av fem vårdcentraler inom verksamhetsområde Örebro väster, Område nära vård. Varberga vårdcentrals upptagningsområde är till ytan stort och sträcker sig mellan Närkes Kil och Mellringe till Hjärsta och Varberga. Vårdcentralen har idag ca.10 100 listade patienter, där det mångkulturella möter det traditionella samhället och lägenheter varvas med villor och småhus. Vårdcentralen har också ett stort kommunalt uppdrag. Vårdcentralens fokus är att skapa en kvalitativ vård, goda relationer och en god arbetsmiljö. Det mångkulturella upptagningsområdet avspeglas i en mångkulturell arbetsplats där samarbete, gemenskap och teamkänsla genomsyrar vår verksamhet.
Under kommande år kommer medarbetarna vid Varberga vårdcentral ges möjlighet att tillsammans ta fram moderna arbetssätt där digitala lösningar kan vara en del i en helt ny vårdcentral. Varberga vårdcentrals upptagningsområde erbjuder flera utvecklingsmöjligheter. Redan idag finns en nära samverkan mellan vårdcentral, Örebro kommun, civilsamhälle och andra aktörer. Vårdcentralen har också ett fint och nära samarbete med kommunen i vår gemensamma familjecentral. Ambitionen är att utveckla samarbetet med ytterligare aktörer i syfte att arbeta förebyggande och utveckla samt främja hälsan för patienter i upptagningsområdet.
Område nära vård har till uppgift att tillhandahålla den vård som är vanligt förekommande, ofta återkommande eller kronisk och som behöver finnas geografiskt nära patienterna. I området finns navet för hälso- och sjukvårdens omställning mot just nära vård. Tanken med den nära vården är att knyta vård inom sjukhus, vårdcentraler och kommuner närmare varandra. Människor med komplexa behov och kronisk sjukdom ska mötas på ett bättre sätt och arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för alla länsinvånare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Distriktsläkare till Varberga vårdcentralPubliceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som allmänspecialist vid Varberga vårdcentral har du stora möjligheter att påverka ditt eget schema. Du kan välja att ha ett varierat uppdrag där egen mottagning varvas mellan planerade och akuta besök. Det finns förstås också möjlighet att arbeta med MVC, BVC och kommunala uppdrag. Du har möjlighet att arbeta heltid med SÄBO eller hemsjukvård. Det finns också möjlighet att kombinera det kommunala uppdraget med utveckling av en äldrevårdsenhet på vårdcentralen.
Tid för fortbildning och medicinskt resonemang med kollegor finns schemalagt vid vårdcentralens veckovisa läkarmöten. Vi strävar efter att arbetet ska vara avgränsat och arbetsbelastningen rimlig.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens allmänmedicin. Tidigare arbetslivserfarenhet inom primärvård är meriterande. Du är trygg i din yrkesroll, är pedagogisk och tycker om att dela med dig av dina kunskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, förmåga till samarbete, god kommunikation och vilja till utveckling. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete, där patienten är i fokus och dina etiska värderingar stämmer överens med den verksamhet vi bedriver.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:350". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Vårdcentralschef
Maria Westerling 019-602 32 75 Jobbnummer
9585730