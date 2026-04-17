Distriktsläkare
2026-04-17
VÅRDCENTRAL AVESTAHÄLSAN
Vårdcentral Avestahälsan har funnits sedan 2012 och har idag cirka 8000 listade patienter. Hos oss arbetar ca 35 medarbetare som distriktsläkare, ST-läkare, AT-läkare, BT-läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, barnmorskor, BVC-sköterskor, distriktssköterskor och sjuksköterskor med olika profilområden, rådgivningssköterskor, medicinska sekreterare, psykoterapeuter, undersköterskor och lokalvårdare.
Läs gärna mer om vilka vi är och vad vi gör på http://avestahalsan.se/vardcentralen/
Vi är en privatägd vårdcentral som har vårdvalsavtal med Region Dalarna så för den enskilde patienten gäller exakt samma förutsättningar, vårdgarantier och avgifter mm som på en offentligt driven vårdcentral. Vårdcentral Avestahälsan har verksamhet enbart i Avesta men med många listade patienter även från omgivande kommuner både i södra Dalarna och norra Västmanland.
Avestahälsans vision är att aktivt bidra till Sveriges bästa lokala sjukvårdssystem. Vi strävar mot att vara Sveriges mest attraktiva vårdarbetsplats som attraherar den bästa hälso- och sjukvårdspersonalen. Vi ska bedriva vård av absolut högsta kvalitet med trygga och trogna patienter.
Våra lokaler utökades och renoverades 2021 och är väl anpassade för verksamheten. Vi delar fastigheten med Företagshälsovård Avestahälsan.
Våra ledord är: Kompetens - Omtanke - Service - Tillgänglighet
SPECIALISTLÄKARE I ALLMÄNMEDICIN
På Vårdcentral Avestahälsan arbetar ett kanonhärligt läkargäng! Fem specialistläkare i allmänmedicin (varav en föräldraledig) med olika tjänstgöringsgrad, 4 ST-läkare, 2-3 AT-läkare & 0-1 BT-läkare. Vi tar tillsammans hand om knappt 8000 listade patienter varav ca 800 utomlänsboende. Specialistläkarna och ST-läkarna har egna listningsteam men alla bidrar även med akuta och subakuta tider för alla listade. AT- och BT-läkare har inte egna listningsteam. Vi har ett listningstak på max 1600 per heltid men i dagsläget har specialistläkarna ca 1400 - 1500 listade per heltid som sjunkit successivt över tiden. Vi arbetar aktivt för att vårdvalsmodellen i regionen ska göra det möjligt att nå ända ner till 1100 listade per heltid.
På Vårdcentral Avestahälsan arbetar vi ständigt med att försöka förbättra och utveckla verksamheten. Vi arbetar teambaserat och eftersträvar hög kontinuitet. Kompetensutveckling planeras utifrån ditt eget och verksamhetens behov. Vi har avsatt fortbildningstid och en fortbildningspolicy även för specialistläkarna. Det finns god möjlighet att ha eget ansvarsområde utifrån verksamhetens behov och din specifika erfarenhet och kompetens.
Vi önskar utöka vår läkargrupp med ytterligare en specialistläkare på 75-100% för att rusta oss bättre för nu- och framtiden.
Kvalifikationer
Specialistläkare allmänmedicin
Meriterande
Gott medarbetarskap och kollegialitet.
Intresse för utveckling och resurseffektivitet.
Erfarenhet av arbete i Cosmic.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du bör ha god förmåga och erfarenhet av att samverka så väl internt som externt. Du har intresse för att delta i mottagningens utvecklingsarbete.
Är du specialistläkare i allmänmedicin eller på väg att bli samt är nyfiken på hur det är att arbeta hos oss?
Tveka då inte att snarast maila oss ett personligt brev och CV till sokjobb@avestahalsan.se
.
Kontakta gärna även en av vår MLA för att höra mera om hur vi har det och vad arbetet hos oss innebär.
Intervjuer och tillsättning kommer att ske fortlöpande så skicka in din ansökan snarast möjligt.
Bifoga även kontaktuppgifter till minst två referenser varav en tidigare/nuvarande chef. Avestahälsan tillämpar drogscreening i anställningsprocessen.
Varmt välkommen till oss på Avestahälsan!
(Vi har redan valt våra kanaler för marknadsföring och rekrytering och önskar inte bli kontaktade av andra leverantörer av liknande tjänster eller bemanningsbolag).
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: sokjobb@avestahalsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distriktsläkare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårdcentral Avestahälsan AB
(org.nr 556813-8779)
Markusgatan 17 (visa karta
)
774 30 AVESTA Kontakt
MLA & distriktsläkare
Linda Candell linda.candell@regiondalarna.se
