Distriktsköterska

Praktikertjänst AB / Sjuksköterskejobb / Karlstad
2025-12-17


Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Karlstad, Forshaga, Kristinehamn, Säffle, Nacka eller i hela Sverige

Information om arbetsplatsen
Vårdcentralen Kasernhöjden bedrivs av Praktikertjänst AB.

Vi ligger relativt centralt i Karlstad i Värmland län. Vi har ca 9000 patienter och ca 30 medarbetare. Vi har egen Barnavårdscentral, Barnmorskemottagning och Fysioterapimottagning samt certifierade mottagningar i KOL/astma samt i diabetesvård.

Publiceringsdatum
2025-12-17

Dina arbetsuppgifter
Vanligt förekommande jobb med uppgifter på vårdcentralen som telefonrådgivning, mottagnings arbete med olika patientgrupper, både planerade och oplanerade besök.

Kvalifikationer
Vi söker legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska.



Dina personliga egenskaper
Vi söker person som är öppen, självständig och trivs att jobba i team. Vi uppskattar god samarbetsförmåga och att man bryr sig om god klimat i arbetsgruppen.



Om Praktikertjänst

Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.

Ersättning
Fast månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/910".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Praktikertjänst AB (org.nr 556077-2419)

Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Värmland, Vårdcentralen Kasernhöjden

Kontakt
Ann-Sophie Björkman
+46101285108

Jobbnummer
9650839

Prenumerera på jobb från Praktikertjänst AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Praktikertjänst AB: