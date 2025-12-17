Distriktsköterska
2025-12-17
Information om arbetsplatsen
Vårdcentralen Kasernhöjden bedrivs av Praktikertjänst AB.
Vårdcentralen Kasernhöjden bedrivs av Praktikertjänst AB.

Vi ligger relativt centralt i Karlstad i Värmland län. Vi har ca 9000 patienter och ca 30 medarbetare. Vi har egen Barnavårdscentral, Barnmorskemottagning och Fysioterapimottagning samt certifierade mottagningar i KOL/astma samt i diabetesvård.
Vanligt förekommande jobb med uppgifter på vårdcentralen som telefonrådgivning, mottagnings arbete med olika patientgrupper, både planerade och oplanerade besök.
Vi söker legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska.
Vi söker person som är öppen, självständig och trivs att jobba i team. Vi uppskattar god samarbetsförmåga och att man bryr sig om god klimat i arbetsgruppen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
