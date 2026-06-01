Distriktsansvarig säljare, Uppsala
Är du en säljare som trivs med att jobba mot företag och som vill utvecklas inom tjänsteförsäljning? Har du dessutom en stark lokal förankring i Uppsala och trivs i en entreprenöriell kultur? Då kan du vara rätt person för att ansvara för försäljningen på 55Plus Uppsalakontor!
Om rollen
Som säljare hos oss arbetar du med alla led inom försäljning, från prospektering till avslutad affär. En stor del av din arbetstid spenderar du på möten hos våra kunder men du deltar också i lokala nätverk och har kontakt med kunder via telefon och mail. Till din hjälp har du prospekteringsverktyg och andra digitala hjälpmedel. Du jobbar nära rekryterings- och bemanningsansvarig i Uppsala och ni tar hjälp av varandra vid behov.
Du får en bred säljroll med stora möjligheter att utveckla hur du jobbar med affären. Du rapporterar till företagets försäljningschef och blir ett viktigt bollplank när det gäller att utveckla 55Plus försäljning mot företagskunder. Publiceringsdatum2026-06-01Profil
Du har några års erfarenhet av försäljning mot företag, har du dessutom erfarenhet av att sälja tjänster liknande våra är det naturligtvis väldigt meriterande. Det är även meriterande om du har utbildning inom sälj. Du är bosatt i Uppsala och har god kännedom om näringslivet i staden. B-körkort och goda kunskaper i svenska är krav för tjänsten, likaså en hög digital kompetens och systemkunnighet.
Som person är du kommunikativ och rådgivande i dialog med kunder. Du har ett självgående driv och förmåga att se möjligheter som du kan omsätta till konkreta affärer. En god analytisk förmåga, flexibilitet och ett starkt affärssinne krävs för att trivas i rollen.
Vårt erbjudande
Du kommer till ett tryggt företag med stabil tillväxt där vi kontinuerligt investerar i försäljningsarbetet. Vi som jobbar på 55Plus sätter stort värde på att ta vara på de kompetenser som finns hos våra seniora medarbetare och genom ditt arbete blir du en del i arbetet mot åldersdiskriminering i Sverige.
Övrig information
Tjänsten är på heltid och tillsvidare med inledande provanställning. Tillsättning enligt överenskommelse. Du utgår från kontoret i Uppsala och besöker kunder i Uppsala med omnejd. Bil ingår i tjänsten.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras i ett senare skede av rekryteringsprocessen.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Matilda Festin på Jobbet.se, 072-0503217.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen till oss!Kvalifikationer
Några års erfarenhet av försäljning
Bosatt i Uppsala och har kännedom om stadens näringsliv
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Hög digital kompetens och systemkunnighet
Meriterande
Erfarenhet av tjänsteförsäljning
Erfarenhet av försäljning av liknande tjänster
Utbildning inom sälj
Om arbetsgivaren - 55Plus
55Plus grundades 2009 och är ett tillväxtbolag inom seniorbemanning med hjärtat på rätta stället. Under 2025 växte vi rejält och omsatte 170 MSEK med ökad vinst. Idag är vi verksamma på över 160 orter i Sverige genom våra 45 kontor. 55Plus levererar högkvalitativa tjänster genom våra erfarna och kompetenta seniorer. Till våra företagskunder utför vi en rad bemanningstjänster inom fastighetsskötsel, lokalvård, administration, ekonomi och skötsel av grönytor. Till våra privatkunder är det främst hushållsnära tjänster, hemtjänst och tjänster inom bygg och målning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556375-2822)
För detta jobb krävs körkort.
55Plus
9940125