Distrikstssköterska till Svedala Vårdcentral
2025-12-21
Vi söker nu en engagerad Distriktssköterska till vår fina vårdcentral i Svedala. Verksamheten som ligger centralt i Svedala öppnade augusti 2024 och är i en spännande utvecklingsfas. Du får ett omväxlande jobb, nära kollegor och möjlighet att påverka din vardag. Vi har en arbetsplats med högt i tak där vi ständigt strävar efter att förbättra våra processer. Vår goda tillgänglighet och bemötande är en väsentlig del i vården där patienten står i fokus. Tillsammans skapar vi en trygg miljö där våra patienter känner sig väl omhändertagna. Hos oss är det viktigt med ett flexibelt och nära samarbete mellan yrkesgrupperna för att på bästa sätt hjälpa våra patienter. Vi värnar om en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats. På vårdcentralen finns specialister i allmänmedicin. Vi har mottagningar för astma/KOL, diabetes, rehab, kurator, arbetsterapeut och dietist. Vi utför även resevaccinationer.
Om dig:
Du som söker: Distriktssköterska som är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt och kan arbeta både självständigt och i team. Du ska vara initiativtagande, lyhörd, tillmötesgående och engagerad. Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Arbetet är till stor del självständigt när man triagerar, behandlar och följer upp patienter. Ett nära samarbete finns med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande både via telefon, digitala möten och på mottagningen. Viss akut verksamhet förekommer vilket innebär att man behöver ha lätt för att prioritera och ta snabba beslut. Vi vill bedriva en primärvård i framkant och ser mycket positivt på om du har intresse för vårdens digitalisering och nya arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mottagningsarbete och har du arbetat på vårdcentral tidigare är det meriterande.
Vårdcentralen är knuten till Kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
