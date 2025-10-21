Distributionsförare av Kyld Mat
2025-10-21
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Vellinge
, Trelleborg
Vi söker 1 förare för distribution av mat i Hässleholms Kommun. Leverans sker till kund i bostad.
Arbetet kräver god kondition och gott bemötande av äldre medborgare.
Som bilförare skall du vara försiktig ta hänsyn och visa förståelse för dina medtrafikanter.
Det krävs B-körkort.
Fordonen är i personbils-storlek.
Arbetet är en deltid förlagt till torsdagar och fredagar dagtid alla veckor om året.
Du som söker arbetet skall behärska svenska språket mycket väl både i skrift och Tal.
Du skall kunna kommunicera respektfullt och med tålamod till våra värderade äldre medborgare.
Veckoarbetstid 16-18 timmar
Om du är ungdom som nyss slutat gymnasiet kan detta vara en bra första arbetslivserfarenhet.
Vi ser gärna både Kvinnliga och Manliga sökande till detta uppdrag.
Du skall kunna respektera och hantera äldre medborgare för att få lov att utföra detta arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: jorgen@vellingetaxi.se Arbetsgivarens referens
