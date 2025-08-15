Distributionschef Logistik - på hubb, Helsingborg
Från var som helst till vem som helst. Och tvärtom. PostNord är Sveriges och Nordens mest anlitade leverans- och logistikpartner för privatpersoner och företag. Vi har tre lika viktiga affärsområden i organisationen: Brev, Paket och Logistik. Nu söker vi en Distributionschef till affärsområde Logistik.
Du, vi och jobbetSom Distributionschef på hubb är du den förlängda armen ut i den operativa verksamheten. Det är en verksamhetsnära tjänst och du ingår i ledningsgruppen i enheten och samarbetar med chefskollegor. Du kommer att ha personal- och resultatansvar och ansvara för prestation, kort- och långsiktig planering samt uppföljning av verksamheten inom ansvarsområdet.
Vi söker dig som på ett prestigelöst sätt vill leda och motivera ditt team, vara med och bidra i vår kulturtransformation, är resultatinriktad och bli del av ett framgångsrikt team. Som person är du kommunikativ, tydlig och duktig på att coacha. Du har förståelse för vilka krav och förväntningar våra kunder har på oss och vår verksamhet. Din placering kommer vara på lastbilsenheten i Helsingborg och du rapporterar till Platschef.
Vad du kommer att göra
- Leda och planera den löpande verksamheten inom ansvarsområdet
- Ansvara för den egna enhetens personal, resultatleverans samt arbetsmiljö
- Utveckla verksamheten genom ett synligt, tydligt och kommunikativt ledarskap
- Se till att förbättringar identifieras, dokumenteras och omhändertas
- Arbeta med transformation för att anpassa verksamheten till ändrat tjänsteutbud, nya system och arbetssätt
Vem du är
- Taktisk
och kvalitetsmedveten: Du är processinriktad och bra på att prioritera i
förändring
- Företagsam
och prestigelös: Du får förändring att hända och är lätt att kommunicera med
- Engagerad:
Du skapar samsyn, bygger goda och hållbara relationer och involverar
medarbetare kring vision och värderingar
- Resultatorienterad:
Du ser till helheten såväl som till den operativa verksamheten
- Affärsmässig:
Du har affären i fokus och drivs av verksamhetsutveckling
- Du är
unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
- Gymnasieexamen
- Eftergymnasial utbildning inom
logistik/ledarskap är
meriterande
- Flerårig
dokumenterad erfarenhet som chef och ledare, gärna från att leda i förändring
- Erfarenhet från logistikbranschen
eller liknande
- God
administrativ förmåga, systemvana och kunskaper i Office-paketet
- Svenska
och engelska flytande i både tal och skrift
- B-körkort
Välkommen med din ansökanVi gör ett urval av kandidater löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan. Undrar du något över tjänsten? Mejla till ajdin.talic@postnord.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
