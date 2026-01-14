Diskare Stockholm - Extrajobb - Lön inom 12h
Fram Bemanning AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fram Bemanning AB i Stockholm
, Enköping
, Västerås
, Örebro
, Askersund
eller i hela Sverige
SVERIGES BÄSTA RESTAURANGFÖRETAG
FRAM har funnits i 10 år och det går jättebra för oss. Nu söker vi fler starka diskare till Stockholm.
JOBBA SOM KONSULT - NÄR DU VILL
På FRAM tycker vi att du som jobbar i branschen förtjänar en bättre och roligare arbetsplats och en arbetsgivare som verkligen bryr sig om dig. Där du får möjligheten att utvecklas, både personligt och yrkesmässigt och där gemenskap, yrkesstolthet, high-fives, personalfester och familjekänsla är drivkraften.
Låter det bra? Vi tänkte väl det. Välkommen till FRAM.
FRAM SÖKER RIKTIGA PROFFS!
FRAM söker dig som som är hel och ren, talar svenska, har jobbat några år som diskare och har lite koll på det mesta. Du har jobbat med stora diskmaskiner, tillhörande redskap och kemikalier. Du som söker det här jobbet måste ha god yrkeserfarenhet och har jobbat ett par år i disken men det viktigaste är att du har rätt attityd! Du tycker att det är kul att hjälpa till i köket och matsalen med allt som behövs.
Du är social och framförallt väldigt trevlig!
Ditt blir anställd på FRAM men jobbar främst måndagar - fredag dagtid på olika fina bra restauranger och hotell centralt i Stockholm. Kvällar och helger förekommer men sällan.
FRAM ERBJUDER!
Joinar du oss på FRAM så kommer du och ditt välbefinnande alltid först och vi kommer alltid backa dig!
Extra eller tillsvidareanställning efter provanställning om hellre vill det.
Inget tjafs. Vi lovar dig ärlighet och att inte bråka om sånt som är självklart.
Betalda resor till och från jobbet vid längre resor.
Jobba när du vill, som du vill.
FLEXIBEL LÖN.
Vi erbjuder våra anställda flexibel lön genom appen Cappy. En förmån som ger dig koll på hur mycket du jobbat, tjänat med möjlighet att ta ut din intjänade lön när som helst mellan lönedagarna. Din lön, du bestämmer. Bra va?
ANSÖKAN.
Du har säkert fler frågor! Skicka in en ansökan så lovar vi att återkomma inom någon arbetsdag. I denna här rekryteringen lägger vi stor vikt på personlig lämplighet och intervjuer sker löpande under hösten.Start: Snarast i januari 2026!Lön: Bra! Övriga villkor enligt rådande kollektivavtal.
Sökord: köksbiträde, diskare, restaurangbiträde, disk, souschef, a la carté, kök, kock, kallskänka, lunch, restaurang, konferens, service Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7050627-1789019". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fram Bemanning AB
(org.nr 559033-8579), https://work.frambemanning.se
Västmannagatan 79 (visa karta
)
113 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Fram Bemanning Jobbnummer
9684301