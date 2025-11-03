Diskare/Restaurang assistant

Food Market i Halmstad AB / Restaurangbiträdesjobb / Halmstad
2025-11-03


Diskare / Restaurangassistent - 100% tjänst i Halmstad
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team!
Vi driver en modern food court i centrala Halmstad med sju olika matkoncept, och nu söker vi en diskare/restaurangassistent på heltid (100%).

Publiceringsdatum
2025-11-03

Om tjänsten
Som diskare/restaurangassistent är du en viktig del av vårt dagliga arbete. Du ser till att disken flyter på, att lokalerna hålls rena och att våra gäster får en trivsam upplevelse. Rollen kan även innebära att hjälpa till med enklare förberedelser i köken, fylla på varor samt stötta personalen vid behov.

Arbetsuppgifter
Diskning och rengöring av köksutrustning, porslin och ytor

Hålla ordning i diskrum och gemensamma ytor

Hjälpa till med enklare köksuppgifter

Bidra till en trevlig och effektiv arbetsmiljö

Eventuellt hjälpa till med servering eller gästkontakt vid behov

Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, stresstålig och har en positiv inställning

Trivs med att arbeta i team och har ett öga för ordning och renlighet

Har tidigare erfarenhet av liknande arbete (meriterande, men inte ett krav)

Kan arbeta flexibelt, även kvällar och helger

Vi erbjuder:
En trygg anställning på 100%

En varierande arbetsmiljö med flera olika restaurangkoncept

Ett härligt team och god gemenskap

Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Plats: Halmstad, Hallarna prästvägen 1
Omfattning: Heltid, 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: ronald@foodmarkethalmstad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Food Market i Halmstad AB (org.nr 559050-9740)
Prästvägen 1 (visa karta)
302 63  HALMSTAD

Kontakt
Ronald Morales
ronald@foodmarkethalmstad.se

Jobbnummer
9586732

