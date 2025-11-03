Diskare/Restaurang assistant
2025-11-03
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Diskare / Restaurangassistent - 100% tjänst i Halmstad
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team!
Vi driver en modern food court i centrala Halmstad med sju olika matkoncept, och nu söker vi en diskare/restaurangassistent på heltid (100%).Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Som diskare/restaurangassistent är du en viktig del av vårt dagliga arbete. Du ser till att disken flyter på, att lokalerna hålls rena och att våra gäster får en trivsam upplevelse. Rollen kan även innebära att hjälpa till med enklare förberedelser i köken, fylla på varor samt stötta personalen vid behov.Arbetsuppgifter
Diskning och rengöring av köksutrustning, porslin och ytor
Hålla ordning i diskrum och gemensamma ytor
Hjälpa till med enklare köksuppgifter
Bidra till en trevlig och effektiv arbetsmiljö
Eventuellt hjälpa till med servering eller gästkontakt vid behov
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, stresstålig och har en positiv inställning
Trivs med att arbeta i team och har ett öga för ordning och renlighet
Har tidigare erfarenhet av liknande arbete (meriterande, men inte ett krav)
Kan arbeta flexibelt, även kvällar och helger
Vi erbjuder:
En trygg anställning på 100%
En varierande arbetsmiljö med flera olika restaurangkoncept
Ett härligt team och god gemenskap
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Plats: Halmstad, Hallarna prästvägen 1
Omfattning: Heltid, 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: ronald@foodmarkethalmstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Food Market i Halmstad AB
(org.nr 559050-9740)
Prästvägen 1 (visa karta
)
302 63 HALMSTAD Kontakt
Ronald Morales ronald@foodmarkethalmstad.se Jobbnummer
9586732