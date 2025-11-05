Diskare / Köksbiträde
Godcorp AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Godcorp AB i Stockholm
Om jobbet - Diskare / Köksbiträde
Vi söker en diskare/köksbiträde till vårt lilla men drivna team på Take Ramen i Vasastan, Stockholm. Hos oss arbetar vi som ett team där alla hjälps åt i köket - från disk och städ till förberedelser och enklare matlagning.Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Din huvuduppgift är att hålla disken ren, organiserad och rullande under service, så att glas, tallrikar och redskap snabbt kommer ut igen och köket hålls i ordning. När det är lugnare perioder hjälper du till med enklare prepp, påfyllning, leverans-/lagerhantering och städ. Rollen är fysiskt krävande med tempo och tunga lyft. För rätt person finns möjlighet att utvecklas vidare mot mer prep och köksarbete.
Vem du är
Du är snabb, organiserad och pålitlig, trivs i högt tempo och tar ansvar för hygien och ordning. Du kommunicerar på svenska eller engelska och kan arbeta dagtid, kvällar och helger. Tidigare restaurangerfarenhet är ett plus men inget krav - vi lär upp rätt person på plats.Så ansöker du
Skicka kort info om dig själv och CV till takeramenjob@gmail.com
. Ange "Diskare - Take Ramen" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
e-post
E-post: takeramenjob@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "disk/köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Godcorp AB
(org.nr 559037-8179)
Gästrikegatan 2 (visa karta
)
113 62 STOCKHOLM Jobbnummer
9590100